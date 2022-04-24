تقارير: جيش الاحتلال أوصى بإغلاق المعابر مع غزة بدلا من الرد العسكري على إطلاق الصواريخ

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الجيش أوصى بإغلاق المعابر مع قطاع غزة في وجه آلاف العمال والمرضى بدلًا من الرد العسكري على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر.

وذكرت قناة كان الرسمية الإسرائيلية أن قرار عدم مهاجمة قطاع غزة، يوم الجمعة، ردًّا على إطلاق صواريخ على منطقة الغلاف المحاذية للقطاع (جنوبي إسرائيل) جاء بناء على توصية قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي.

وبحسب القناة، فإن الجيش يعتقد أن منع دخول العمال من غزة هو أكثر فاعلية من هجوم عسكري آخر.

وقررت سلطات الاحتلال، أمس السبت، إغلاق معبر بيت حانون (إيريز) شمال قطاع غزة بدءًا من اليوم الأحد حتى إشعار آخر في وجه آلاف العمال والتجار الفلسطينيين ردًّا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال أغلقت معبر بيت حانون أمام تنقل العمال والتجار والمرضى، ومعبر كرم أبو سالم التجاري، ومنعت إدخال البضائع والمواد التموينية والمحروقات ومواد البناء إلى غزة بحجج وذرائع واهية.

وسيؤثر قرار إغلاق معبر بيت حانون على آلاف الفلسطينيين بالقطاع الفقير الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ نحو 16 عامًا، وهو المعبر الوحيد لتنقل الأفراد بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وباستثناء معبر رفح بين مصر وجنوب قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.3 مليون نسمة، تسيطر إسرائيل على مداخل القطاع ومخارجه للبضائع والأفراد على حد سواء.

ويعاني قطاع غزة من معدل فقر يبلغ نحو 60% وبطالة مزمنة تبلغ نحو 50%، ويعمل آلاف الفلسطينيين في إسرائيل لا سيما في قطاعي البناء والزراعة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في نهاية مارس/آذار أنها ستزيد عدد تصاريح العمل الممنوحة للفلسطينيين في غزة من 12 ألفًا إلى 20 ألفًا.

ومنذ أيام تطلق جهات فلسطينية -لم تعلن عن نفسها- قذائف صاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، مع زيادة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين واقتحام المسجد الأقصى وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز على المصلين وإصابة واعتقال المئات منهم.