شاهد: محاولات لإنقاذ سكان مبنى تعرض للقصف في أوديسا الأوكرانية

لقي 5 مدنيين مصرعهم بينهم رضيع -يبلغ من العمر 3 أشهر- وأصيب 18 آخرون، السبت، في قصف صاروخي روسي على أحد المباني السكنية جنوبي أوكرانيا، مع استئناف روسيا هجومها في ماريوبول وقصف أوديسا بالصواريخ.

وقال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني في بيان إن 5 أوكرانيين قتلوا وأصيب 18، مشيرًا إلى أن هؤلاء هم فقط من عُثر عليهم وعلى الأرجح سيكون هناك المزيد، وفق وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية.

وغرّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر قائلًا “الهدف الوحيد من الهجمات الصاروخية الروسية على أوديسا هو الإرهاب”، في حين تنفي موسكو استهداف المدنيين في “عمليتها العسكرية الخاصة” التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف “يجب تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب والتعامل معها وفق ذلك. لا عمل ولا اتصالات ولا مشاريع ثقافية. نحن بحاجة إلى جدار بين الحضارة والبرابرة الذين يضربون المدن المسالمة بالصواريخ”.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022