شاهد: محاولات لإنقاذ سكان مبنى تعرض للقصف في أوديسا الأوكرانية

لقي 5 مدنيين مصرعهم بينهم رضيع -يبلغ من العمر 3 أشهر- وأصيب 18 آخرون، السبت، في قصف صاروخي روسي على أحد المباني السكنية جنوبي أوكرانيا، مع استئناف روسيا هجومها في ماريوبول وقصف أوديسا بالصواريخ.

وقال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني في بيان إن 5 أوكرانيين قتلوا وأصيب 18، مشيرًا إلى أن هؤلاء هم فقط من عُثر عليهم وعلى الأرجح سيكون هناك المزيد، وفق وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية.

إنقاذ سكان مبنى تعرض للقصف في مدينة أوديسا الأوكرانية

بعد أن لقي 5 مصرعهم بينهم رضيعة #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر #أوكرانيا pic.twitter.com/HtVpisHIIY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 24, 2022

وغرّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر قائلًا “الهدف الوحيد من الهجمات الصاروخية الروسية على أوديسا هو الإرهاب”، في حين تنفي موسكو استهداف المدنيين في “عمليتها العسكرية الخاصة” التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف “يجب تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب والتعامل معها وفق ذلك. لا عمل ولا اتصالات ولا مشاريع ثقافية. نحن بحاجة إلى جدار بين الحضارة والبرابرة الذين يضربون المدن المسالمة بالصواريخ”.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022

وأشار مسؤول أوكراني إلى إن روسيا استأنفت هجومها على آخر المدافعين الأوكرانيين المتحصنين في مصنع آزوفستال -عملاق للصلب في ماريوبول- بعد أيام من إعلان موسكو انتصارها في تلك المدينة الساحلية بجنوب أوكرانيا، وأن قواتها ليست بحاجة للسيطرة على المصنع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا استخدمت صواريخ عالية الدقة، السبت، لتدمير محطة لوجستية في أوديسا حيث مقر تخزين شحنات ضخمة من أسلحة قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوربية.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إن صاروخين أصابا منشأة عسكرية، وتسببا في تدمير مبنيين سكنيين.

وتحتدم أكبر معركة في الصراع منذ أسابيع مع سعي روسيا للسيطرة على مدينة يُنظر إليها على أنها حيوية لمحاولاتها ربط منطقة دونباس الشرقية بشبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو، عام 2014.

وبحسب تقديرات أوكرانيا، قُتل عشرات الألوف من المدنيين في ماريوبول حيث لا يزال هناك 100 ألف مدني، وتقول الأمم المتحدة والصليب الأحمر إن عدد القتلى المدنيين يقدّر بالآلاف.