الهند.. توتر وأحداث عنف بعد هدم واجهة مسجد ومحال تجارية ومنازل لمسلمين (فيديو)

شهدت العاصمة الهندية نيودلهي أحداث عنف بعد هدم السلطات عددًا من المحال التجارية ومنازل يملكها مسلمون هنود، فضلًا عن واجهة أحد المساجد في المنطقة ذاتها.

ووقعت أحداث العنف شمال العاصمة على مدار 4 أيام قبل تنفيذ البلدية حملة هدم محال ومنازل لمسلمين بدعوى عدم ترخيصها، ولم تعطِ أصحاب المباني المهدومة مهلة لتدبير أمورهم.

وحاول العشرات الوقوف لمنع الجرافات من تنفيذ هدم المنازل، ولكن دون جدوى.

وزادت الأحداث توترًا مع اتجاه مسيرة للهندوس نحو مسجد حاملين السيوف والأسلحة.

توتر في #الهند بعد أحداث عنف عاشتها العاصمة إثر هدم محال تجارية ومنازل لمسلمين@ajmhashtag pic.twitter.com/2OaN4zpiS2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 24, 2022

يأتي ذلك رغم إصدار المحكمة العليا حكمًا بإيقاف تنفيذ عملية الهدم للنظر في قانونيتها.

وتتبع البلدية حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، ويتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

والأسبوع الماضي، ألقت شرطة ولاية أوتار براديش -حيث يعيش أكبر عدد من السكان في الهند- القبض على 9 من جماعة هندوسية متشددة يُشتبه في قيامهم بإحراق منزل رجل مسلم تزوج امرأة هندوسية.

وشهدت مدن وولايات هندية منذ أكثر من سنتين حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد الأقلية المسلمة، بجانب أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرّفة تحمل عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وتذهب المنظمات الحقوقية الهندية إلى أن هذه العقيدة التي تعتنقها قيادة البلاد تهدف إلى تمييز الهندوس عن باقي الأقليات داخل الهند، ويسهم مودي منذ توليه السلطة عام 2014 بزيادة سطوتها في البلاد.

ويشكّل المسلمون 13% تقريبًا من سكان الهند البالغ تعدادهم 1.35 مليار نسمة.