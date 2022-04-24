المرزوقي: قيس سعيّد فقد شرعيته للمرة الثانية وأتوقع تزوير الانتخابات ومقاطعة شعبية واسعة للتصويت (فيديو)

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إن الرئيس قيس سعيّد “فقد شرعيته للمرة الثانية”، بعد ما أسماه “انقلابه أولا على الدستور وعلى هيئة الانتخابات المستقلة ثانيا”.

وأمس الجمعة، أصدر الرئيس التونسي أمرًا رئاسيًا أعطى بموجبه لنفسه صلاحيات لتعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين، وذلك قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 يوليو/تموز المقبل.

وأوضح المرزوقي خلال حديثه مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، أنه لا هدف من مرسوم سعيّد سوى “وضع اليد على أي عملية انتخابية لإعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية”.

الرئيس التونسي الأسبق #المنصف_المرزوقي لـ #الجزيرة_مباشر: الرئيس #قيس_سعيد فقد شرعيته للمرة الثانية بعد انقلابه أولا على الدستور وثانيا على هيئة الانتخابات المستقلة pic.twitter.com/KDoQEqJyCT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 23, 2022

وأكد المرزوقي أن سعيّد يفكّك مقومات الدولة الديمقراطية “التي مات في سبيلها الكثير من الشهداء وقدمت الأجيال من أجلها الكثير من التضحيات”.

وتوقع المرزوقي تزوير الاستفتاء والانتخابات المقبلة في تونس كما توقع مقاطعة شعبية واسعة للتصويت فيهما.

وشدد على أن الانتخابات أو الاستفتاءات تحت إشراف “هيئة الرئيس” لن تكون نزيهة ولا شفافة بل مطعون فيها بالكامل.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011. وكانت تتكون من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة” ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

الرئيس التونسي الأسبق #المنصف_المرزوقي لـ #الجزيرة_مباشر: أدعو لتشكيل جبهة موسعة للقوى الديمقراطية في #تونس للحوار مع المؤسسات الأمنية لإسقاط الانقلاب pic.twitter.com/yyAXZbS59K — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 23, 2022

ودعا المرزوقي خلال حديثه مع المسائية لتشكيل جبهة موسعة للقوى الديمقراطية للحوار مع كافة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الأمنية بهدف إسقاط الانقلاب.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور” بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″ التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.