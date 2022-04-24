الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية

انطلقت، اليوم الأحد، الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الفرنسية التي تشهد منافسة قوية بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ الصباح الباكر ليدلي الناخبون بأصواتهم، ويُفترض أن تعلن وزارة الداخلية، ظهر اليوم، الأرقام الأولية لنسب المشاركة.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 48 مليون فرنسي بالتصويت في هذه الجولة التي قد تشهد إعادة انتخاب ماكرون ليصبح أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك الذي جُدّد له في 2002 أو انتخاب لوبان لتكون أول امرأة وزعيم لليمين المتطرف تصل إلى الإليزيه.

ورجّحت استطلاعات الرأي الأخيرة فوز ماكرون في الدورة الثانية بنسبة 56.5% مقابل 43.5% لمنافسته اليمينية مارين لوبان، وهو فارق أقل مما حققه خلال دورته الأولى وضمن له مقعد الرئاسة.

وتصدّر ماكرون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 27.84% من الأصوات مقابل 23.15% للمرشحة اليمينية المتطرفة.

ويسعى كلا المرشحين لكسب 7.7 ملايين صوت ذهبت إلى المرشح اليساري جان لوك ميلانشون الذي خسر في الجولة الأولى من الانتخابات.

وبدأ الفرنسيون المقيمون في بعض أقاليم ما وراء البحار والفرنسيون الذين يعيشون في الخارج التصويت خلال الجولة الثانية، أمس السبت.

ويرى المراقبون أن النتيجة تعتمد على كيفية حسم الناخبين اليساريين رأيهم ما بين دعم ماكرون أو الامتناع عن التصويت وتركه وحيدًا في مواجهة لوبان.

ويشارك الفرنسيون يومي 12 و19 يونيو/حزيران المقبل في الانتخابات التشريعية حيث يسعى الرئيس الجديد للحصول على الأغلبية اللازمة للحكم.