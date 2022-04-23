مصر.. حملات ليلية على المساجد لمنع الاعتكاف وصلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان (صور)

كثفت وزارة الأوقاف المصرية من حملاتها الليلية في مناطق عدة للتفتيش على المساجد بهدف التأكد من إغلاقها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بمنع الاعتكاف وصلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر عاملين بالأوقاف أمام مساجد مغلقة في محافظة الإسماعيلية (شرقي مصر) أثناء الحملات التفتيشية.

وكانت وزارة الأوقاف قد هددت بمعاقبة أئمة المساجد الذين يسمحون بإقامة تلك الشعائر بالفصل والتحقيق، بعد توصية لجنة إدارة الأزمات وجائحة كورونا التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

والأسبوع الماضي، قررت وزارة الأوقاف المصرية منع صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، كما منعت إقامة صلاة العيد في الساحات.

وشدد الوزير في بيان على عدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، قائلًا “من يريد الاعتكاف والتهجد فليقم به في بيته، ومن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم”.

وقال القيادي بالوزارة رمضان عفيفي “التهجد في البيت أرجى للقبول، وأبعد عن الرياء، وأكثر فائدة ومحافظة على النفس والغير”.

وأضاف أنه من الأفضل أداء النوافل في المنزل، مستشهدًا بما نقله زيد بن ثابت -رضي الله عنه- عن رسول الله ﷺ إذ قال “صلاةُ المرءِ في بيتِهِ أفضلُ مِن صلاتِهِ في مسجدي هذا، إلّا المكتوبة”.

وكان ناشطون قد شنوا هجومًا على وزارة الأوقاف عقب صدور تلك القرارات التي عدّوها تعنتًا غير مفهوم، بسبب الفعاليات والحفلات المتاحة للجميع من دون أي ضوابط للتباعد أو إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر البيان بأنه “تعسفي وغير منصف” خاصة أن كل المؤسسات والحياة الاجتماعية في البلاد عادت إلى ما كانت عليه قبل إجراءات كورونا.