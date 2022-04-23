مالي تعلن العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة سابقة للجيش الفرنسي (فيديو)

أعلن الجيش المالي العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل 4 أيام في (غوسي) بشمالي البلاد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان أنه “تم العثور على جثث في حالة تحلل متقدم في مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذي كانت تشغله سابقًا قوة برخان الفرنسية”.

وأشار البيان إلى أن “حالة التحلل المتقدمة للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من تسليم القاعدة”.

وأضاف “بالتالي فإن المسؤولية عن هذا العمل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُنسب إلى القوات المسلحة المالية”.

وقال البيان إنه سيتم فتح تحقيق لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالمقبرة الجماعية.

ويأتي إعلان السلطات المالية بعد ساعات من اتهام الجيش الفرنسي لمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية بالتلاعب بالمعلومات.

وأكد الجيش الفرنسي أنه صوّر ما زعم أنهم مرتزقة روس يدفنون جثثًا قرب قاعدة (غوسي) بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.

وكانت هيئة الأركان الفرنسية قد حذرت، الثلاثاء الماضي، من أنها تتوقع “هجمات إعلامية” تستهدف تشويه سمعة الجيش الفرنسي بمناسبة تسليم القاعدة.

ويُظهر الفيديو -الذي صوره الجيش الفرنسي بطائرة مسيّرة- أشخاصًا بدا أنهم يرتدون زيًّا عسكريًّا وهم يغطون جثثا بالرمال.

وفي إطار انسحابه من مالي، سلّم الجيش الفرنسي قاعدة غوسي رسميًّا إلى الجيش المالي، الثلاثاء الماضي. وكانت القاعدة تضم 300 جندي فرنسي.

وقررت باريس، في فبراير/شباط الماضي، الانسحاب من مالي إثر توتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في البلاد.

وتؤكد باماكو وجود مدربين روس عاديين وليسوا من مجموعة فاغنر.