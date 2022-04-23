“لا تصفها الكاميرات”.. مرابطة مقدسية تصف للجزيرة مباشر لحظات اقتحام قوات الاحتلال للأقصى (فيديو)

قالت المرابطة المقدسية أسماء الشيوخي إن الأجواء كانت هادئة فجر الجمعة في المسجد الأقصى الذي شهد أداء صلاة المرابطين، إلى أن بدأت اقتحامات قوات الاحتلال في تمام الساعة 5.30 صباحًا، ووصفت دخولهم على المصلين العزّل بـ”الشرس”.

وأوضحت لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الجمعة، أن ما تنقله كاميرات القنوات لا يصف ما يعيشه المرابطون المقدسيون في باحات الأقصى.

وتمنّت الشيوخي أن يتوحّد الشعب الفلسطيني وأن يترك حسابات الفصائل جانبًا لأن جميعهم يعيش تحت وطأة الاحتلال الغاصب، ومضت قائلة إن “شيئًا لا يستحق المقاومة والدفاع بالأرواح والعقيدة كالأقصى”.

وشددت ضيفة المسائية على أن الأقصى للإسلام والمسلمين، وأن الاحتلال ليس له فيه شيء، وطالبت الفلسطينيين كلهم بالحضور في باحات الأقصى لأداء العبادات والتعبير عن الوحدة ضد الاحتلال.

وذكرت المرابطة المقدسية أن المقدسيين لا يحتاجون لأحد من خارج فلسطين ليدافع عن الأقصى، في إشارة إلى الدول العربية التي وقّعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.





وقالت إن الأقصى هو مسجد كل المسلمين، و”إذا تمكّن الاحتلال من الاستيلاء عليه فقد ضاعت كرامة المسلمين وعروبتهم”، وأضافت أن “القتل لا يخيف الفلسطينيين، فالشهادة والأسر فداء للوطن”.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى عقب أدائهم صلاة الجمعة الثالثة في رمضان، وأصيب العشرات بالاختناق داخل باحات المسجد.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال استخدمت طائرات مسيّرة لإلقاء قنابل الغاز على الفلسطينيين المرابطين داخل المسجد ما أدى لحالات اختناقات في صفوف المصلين.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بينهم 9 أطفال، في تجدد المواجهات عقب صلاة الجمعة، داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.