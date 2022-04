في حي يضم سفارات بواشنطن.. مسلح يفتح النار عشوائيا ويصيب 4 أشخاص ثم ينتحر (فيديو)

جُرِح 4 أشخاص على الأقلّ جرّاء إطلاق نار في حيّ بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ثم انتحر مطلق النار، حسبما أعلنه قائد شرطة المدينة مساء أمس الجمعة.

وفتح مسلح، النار عشوائيًّا من نافذة بالطابق العلوي من بناية سكنية قرب مدرسة إعدادية للنخبة في واشنطن، فأصاب 4 أشخاص، ثم أقدم على الانتحار بعد أن اقتحمت الشرطة مسكنه.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه هو ريموند سبنسر (23 عامًا) من ضاحية فيرفاكس بولاية فرجينيا، وإنه تم التعرف عليه في البداية من مقطع مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر إطلاق أعيرة نارية من نافذة بالطابق العلوي.

🚨MPD is seeking the below person of interest in connection to the shooting in the 2900 block of Van Ness Street, NW. This individual is 23 year-old Raymond Spencer of Fairfax, Virginia. 🚨 pic.twitter.com/ziR0Vutw0p

— DC Police Department (@DCPoliceDept) April 22, 2022