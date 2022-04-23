في حي يضم سفارات بواشنطن.. مسلح يفتح النار عشوائيا ويصيب 4 أشخاص ثم ينتحر (فيديو)

جُرِح 4 أشخاص على الأقلّ جرّاء إطلاق نار في حيّ بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ثم انتحر مطلق النار، حسبما أعلنه قائد شرطة المدينة مساء أمس الجمعة.

وفتح مسلح، النار عشوائيًّا من نافذة بالطابق العلوي من بناية سكنية قرب مدرسة إعدادية للنخبة في واشنطن، فأصاب 4 أشخاص، ثم أقدم على الانتحار بعد أن اقتحمت الشرطة مسكنه.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه هو ريموند سبنسر (23 عامًا) من ضاحية فيرفاكس بولاية فرجينيا، وإنه تم التعرف عليه في البداية من مقطع مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر إطلاق أعيرة نارية من نافذة بالطابق العلوي.

🚨MPD is seeking the below person of interest in connection to the shooting in the 2900 block of Van Ness Street, NW. This individual is 23 year-old Raymond Spencer of Fairfax, Virginia. 🚨 pic.twitter.com/ziR0Vutw0p — DC Police Department (@DCPoliceDept) April 22, 2022

وقال قائد شرطة العاصمة روبرت كونتي في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الليل إن التسجيل المصور “يبدو أنه حقيقي تمامًا”، ولكن لم يتم التأكد بعدُ مما إذا كانت اللقطات بُثَّت مباشرة أو نُشِرت بعد تصويرها.

وقال قائد الشرطة إن سبنسر انتحر عندما دخل ضباط الشرطة مسكنه الذي جهزه كموقع للقنص بسلاح مثبت على حامل ثلاثي، مشيرًا إلى أن الضحايا أصيبوا بالرصاص عشوائيًّا أثناء “قيامهم بعملهم في شوارع مقاطعة كولومبيا”.

وقالت السلطات إنها لم تتعرف بعد على دافع إطلاق النار الذي وقع على امتداد شارع مزدحم يضم العديد من المدارس والسفارات الأجنبية.

*PHOTOS* Multiple firearms and a large quantity of ammo were recovered inside the fifth floor apartment where the suspect was found deceased. pic.twitter.com/3mR2uoqFTM — DC Police Department (@DCPoliceDept) April 23, 2022

وكانت الشرطة قد انتشرت بكثافة في الحيّ الواقع بين جادة كونيتكت وفان نيس بالعاصمة الأمريكية، عقب إطلاق نار بعد ظهر الجمعة.

وقال نائب قائد شرطة واشنطن، إن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، هم بالغان حالتهما مستقرة، وفتاة عمرها 12 عاما إصابتها طفيفة، وعولج شخص رابع في الستّينيات من عمره في مكان الواقعة.

وأوضح قائد الشرطة في مؤتمر صحفي ليلة السبت، أن المشتبه فيه انتحر لدى اقتحام عناصر الشرطة الشقة التي كان موجودًا فيها بالطابق الخامس من المبنى، وأنهم عثروا على بندقية قناص مثبتة على حامل هناك.

وعثرت الشرطة على أكثر من 6 بنادق في الشقة، إضافة إلى العديد من الذخائر، وأظهرت صور نشرتها الشرطة في وقت لاحق 3 بنادق هجومية مع مناظير موضوعة على طاولة، وخلفها حامل ثلاثي القوائم ومسدس.

وأظهر تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رشقات كثيفة من الرصاص باتجاه أشخاص يركضون للاحتماء، ويبدو أن المَشاهد صُوِّرت من زاوية مطلق النار.

تأتي الحادثة بعد نحو أسبوع من قيام مسلح بإطلاق النار في مترو في نيويورك أدى إلى إصابة 23 شخصًا، وتم توقيف المشتبه فيه بعد مطاردة استمرت يومًا ووجهت له تهم مرتبطة بالإرهاب.

وأُحصيت 226 جريمة قتل في المدينة عام 2021، وهو رقم يزيد بنسبة 14% على عام 2020.

وقالت رئيسة بلدية واشنطن الديمقراطية موريل بوزر لصحفيين “نحن مصمّمون على مساعدة السكّان ووقف العنف المسلّح”، مشددة على أنّ “الوصول السهل إلى البنادق يجب أن ينتهي”.