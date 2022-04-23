شنغهاي الصينية تتحول إلى مدينة أشباح.. ما القصة؟ (فيديو)

تحولت مدينة شنغهاي الصينية -المركز المالي الرئيسي في البلاد- إلى مدينة أشباح بعد فرض السلطات إغلاقًا كاملًا عليها يمتد حتى 26 أبريل/نيسان الجاري.

يأتي ذلك إثر تفشي فيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد-19) في المدينة البالغ عدد سكانها 25 مليونًا، وتسجيل مزيد من الوفيات أمس الجمعة، وعبّر السكان عن غضبهم من الإغلاق العام الصارم والرقابة المشدّدة على الإنترنت.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، أن البر الرئيسي سجل 24 ألفًا و411 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، منها 2988 بأعراض و21 ألفًا و423 بغير أعراض.

مدينة #شنغهاي الصينية تتحول إلى مدينة أشباح إثر الإغلاق الكامل للمدينة الممتد حتى 26 أبريل على خلفية تفشي #فيروس_كورونا #covid19 #الصين pic.twitter.com/Lp5rU219gj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 23, 2022

وأمس الجمعة، سجلت المدينة -التي تكافح أكبر انتشار لفيروس كورونا في الصين إلى الآن- 12 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 4686 حالة، في حين سجلت 18 ألفًا و598 إصابة، الخميس، منها 2133 بأعراض و16 ألفًا و465 بغير أعراض، من بينها 11 وفاة.

وقالت حكومة شنغهاي إن متوسط أعمار المرضى الذين توفوا هو 88 عامًا، وكانوا جميعًا مصابين بأمراض مزمنة ولم يتلق أي منهم التطعيم.

وبدأ الإغلاق العام بالمدينة في الأول من أبريل الجاري، ومع ذلك لم يغادر كثير من السكان بيوتهم منذ وقت أطول.

وقالت الحكومة “هدفنا أن تكون الإصابات المحلية صفرًا في أسرع وقت ممكن”، في إشارة إلى هدف القضاء على انتقال الفيروس خارج مناطق الحجر الصحي.

وحذرت السلطات الصينية سكان شنغهاي، الجمعة، من أن الإغلاق سيستمر حتى القضاء على كوفيد-19 في حي تلو الآخر، وذلك مع تشديد الإجراءات بعد ثلاثة أسابيع من تدابير الإغلاق الصارمة.

وفي وقت متأخر الخميس، أعلنت شنغهاي عن حزمة جديدة من “تسعة إجراءات رئيسية”، بما فيها الاختبارات اليومية على مستوى المدينة، بدءًا من أمس الجمعة، وتقييد الحركة وتسريع وتيرة الانتقال إلى مراكز الحجر الصحي.

وسجل البر الرئيسي في الصين 199 ألفًا و74 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.