رجل يضرم النار في نفسه أمام المحكمة العليا الأمريكية (فيديو)

أضرم شخص النار في نفسه، أمس الجمعة، أمام المحكمة العليا الأمريكية، وفق ما أكدته متحدثة باسم المحكمة العليا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الناطقة باسم أعلى هيئة قضائية في البلاد في بيان “حوالي الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي، توجه شخص إلى الساحة أمام مبنى المحكمة العليا وأضرم النار في نفسه”.

وأضاف المصدر أن “مروحية طبية هبطت في الساحة وتم نقل الشخص إلى مستشفى محلي”.

ولم يصب أي شخص بجروح وتعذر الوصول إلى المنطقة الجمعة بسبب إجراءات التحقيق. وأكدت المحكمة العليا أن الحادث لم يعتبر تهديدًا للسلامة العامة.

Park Service helicopter lands on steps of Supreme Court after man tries to set himself on fire pic.twitter.com/jVEsgvEyas

— Chad Pergram (@ChadPergram) April 22, 2022