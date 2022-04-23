تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا.. ما السبب؟

أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية العسكرية والمدنية المتجهة إلى سوريا، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

وحتى الآن، يُعد الإعلان أحد أشد ردود تركيا التي حافظت على علاقة وثيقة بموسكو رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ شهرين.

وقال تشاووش أوغلو “لقد أغلقنا المجال الجوي أمام الطائرات الروسية العسكرية والمدنية المتجهة إلى سوريا”، مشيرًا إلى أن الترخيص الممنوح لمدة 3 أشهر من أنقرة إلى موسكو لتسيير هذه الرحلات انقضى في أبريل/نيسان الجاري.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بالقرار الذي نقله بدوره إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وتابع، حسب ما نقل عنه مراسلون أتراك كانوا على متن طائرته المتجهة إلى أوروغواي “بعد يوم أو يومين، قالوا: أصدر بوتين أمرًا، لن نحلق بعد اليوم”. وأوضح أن حظر الطيران سيستمر 3 أشهر.

ولم تردّ روسيا على الفور على الإعلان التركي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة “تدخلًا في سيادتها”.