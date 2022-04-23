الكهرباء تحرج وزيرة لبنانية خلال حديثها عن “الدولة الحديثة” (فيديو)

تسببت الكهرباء في موقف محرج لوزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان نجلا رياشي، بعد انقطاع التيار خلال حديثها عن “الدولة الحديثة”.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للواقعة.

وعقب عودة التيار الكهربائي، بدأت الوزيرة في الحديث عن “حلم” الدولة الحديثة.

أظلمت فجأة.. انقطاع الكهرباء أثناء تصريح لوزيرة لبنانية عن الدولة الحديثة#لبنان pic.twitter.com/WrMVCFp1B3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 23, 2022

وأعلن مسؤول بوزارة الطاقة اللبنانية، أمس الجمعة، توقف إنتاج الكهرباء بشكل تام في البلاد، بعد تعطل آخر منشأتين للطاقة عن العمل نتيجة نفاد الوقود.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، الخميس، توقف محطات عن العمل في دير عمار شمالي البلاد، والزهراني في الجنوب.

وتوجد في لبنان 7 محطات لإنتاج الكهرباء أصبحت جميعها خارج الخدمة، بعد توقف محطتي دير عمار والزهراني.

وكان حجم إنتاج الطاقة في لبنان يبلغ ما يتراوح بين 1600 و2000 ميغاواط، إلا أن شح الوقود في الأشهر الماضية جعل الإنتاج يتراجع تدريجيًّا إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

ويقول خبراء في مجال الطاقة إن لبنان يحتاج إلى نحو 3200 ميغاواط لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، إلا أن الحكومات المتعاقبة فشلت في تحقيق ذلك منذ عقود، وهو ما أدى إلى توفير الكهرباء لساعات معينة من اليوم، ودفع كثيرًا من اللبنانيين إلى الاستعانة بمولدات الطاقة الخاصة.

ويُعد انقطاع الكهرباء أحد أوجه الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان منذ أواخر عام 2019، والتي تسببت في تدهور قيمة عملته (الليرة) مقابل الدولار، وعدم وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، مما انعكس شحًّا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.