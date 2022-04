موسكو تتهم واشنطن بالتحضير لاستفزازات “بيولوجية” وزيلينسكي يندد بقرار غوتيريش “غير المنطقي”

اتهمت روسيا، اليوم السبت، الولايات المتحدة بالتحضير لاستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا وتحميل الجيش الروسي مسؤولية استخدامها.

جاء ذلك خلال موجز صحفي لقائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور كيريلوف، السبت، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم).

وقال كيريلوف “تتوافر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات عن تحضير الولايات المتحدة استفزازات بهدف اتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية تكتيكية في أوكرانيا”.

وأضاف “كانت هذه الخطة قد وُضعت وتمثل ردًّا على النجاحات التي أحرزتها روسيا في عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا. نلفت انتباهكم إلى أن الولايات المتحدة سبق أن طبقت مثل هذه المشاريع لتحقيق أغراض سياسية”.

💬Ambassador Stepanov: Russia possesses credible information that the Western security services under the guidance of 🇺🇸have been planning and preparing to stage a false-flag provocation in 🇺🇦 using chemical, biological or nuclear WMDs in order to impose responsibility on 🇷🇺. https://t.co/VX1gYCPxx4 pic.twitter.com/td5Aa5ztdh

— Russia in Canada (@RussianEmbassyC) April 23, 2022