موسكو تتهم واشنطن بالتحضير لاستفزازات “بيولوجية” وزيلينسكي يندد بقرار غوتيريش “غير المنطقي”

اتهمت روسيا، اليوم السبت، الولايات المتحدة بالتحضير لاستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا وتحميل الجيش الروسي مسؤولية استخدامها.

جاء ذلك خلال موجز صحفي لقائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور كيريلوف، السبت، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم).

وقال كيريلوف “تتوافر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات عن تحضير الولايات المتحدة استفزازات بهدف اتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية تكتيكية في أوكرانيا”.

وأضاف “كانت هذه الخطة قد وُضعت وتمثل ردًّا على النجاحات التي أحرزتها روسيا في عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا. نلفت انتباهكم إلى أن الولايات المتحدة سبق أن طبقت مثل هذه المشاريع لتحقيق أغراض سياسية”.

💬Ambassador Stepanov: Russia possesses credible information that the Western security services under the guidance of 🇺🇸have been planning and preparing to stage a false-flag provocation in 🇺🇦 using chemical, biological or nuclear WMDs in order to impose responsibility on 🇷🇺. https://t.co/VX1gYCPxx4 pic.twitter.com/td5Aa5ztdh — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) April 23, 2022

وأشار كيريلوف إلى ما سمّاها “تصريحات استفزازية جاءت بشكل منتظم على لسان قادة الدول الغربية بخصوص خطر استخدام روسيا أسلحة الدمار الشامل في مارس وأبريل من العام الجاري”.

وقبل أيام، رجّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا تسعى لاستخدام مواد كيميائية في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وحذرت الحكومة البريطانية روسيا من عواقب استخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، مضيفة أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إذا ثبت استخدامها لها.

#Lukashevich: Evidence of the atrocities of the 🇺🇦 Ukrainian armed groups against civilians is multiplying. Bodies of 26 dead civilian victims of shelling by the Ukrainian national battalion "Azov" were found in hospital No. 4 in Mariupol pic.twitter.com/aGNz2dk5xZ — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) April 22, 2022

من جهته، ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة موسكو، الثلاثاء، قبل يومين من توجهه إلى كييف.

وقال خلال مؤتمر صحفي في محطة مترو بساحة كييف المركزية “من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولًا ثم إلى أوكرانيا”، واصفًا قرار غوتيريش بأنه “غير منطقي”، وأعرب عن أسفه “للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب”.

وكرر زيلينسكي تهديده بالانسحاب من محادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا “إذا ارتكبت القوات الروسية مذبحة بحق القوات الأوكرانية الصامدة في ماريوبول”.

وأضاف أنه يخطط لعقد محادثات مع وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين عن “قائمة الأسلحة الضرورية وسرعة توصيلها”، مشيرًا إلى أن أنباء شحنات الأسلحة تحسنت على مدار الأسبوع الماضي.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في مجيء الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضًا إلى كييف “بمجرد أن يسمح الوضع الأمني”.

وتابع محذرًا “روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية في حربها علينا ونتمنى ألا يحصل ذلك”.

وأكد سلاح الجو الأوكراني عبر فيسبوك أن القوات الروسية أطلقت مجموعة صواريخ من مقاتلات (تو-95) فوق بحر قزوين، وأن صاروخين أصابا منشأة عسكرية، بينما أصاب صاروخان آخران مباني سكنية وتمكّن نظام الدفاع الجوي من تدمير صاروخين إضافيين.

وغرّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا “الهدف الوحيد للضربات الصاروخية الروسية على أوديسا هو (إثارة) الرعب”، داعيًا إلى إقامة “جدار بين الحضارة والهمجيين الذين يهاجمون مدنًا مسالمة بالصواريخ”.

▪️Війська рф завдали ракетних ударів по Одесі з Каспійського моря

▪️Воїни Закарпатського легіону знищили екіпаж і 🇷🇺 БТР

▪️ЗСУ звільнили 3 населені пункти на Харківщині 🎞 Більше – у хроніці 5️⃣9️⃣ доби героїчного протистояння українського народу російським окупантам. #stoprussia pic.twitter.com/nUmRMwSOtj — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 23, 2022

ميدانيًّا، قُتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون في قصف روسي استهدف مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا، السبت، وفق حصيلة جديدة أعلنها الرئيس زيلينسكي.

وأفاد تقرير سابق قدمته دائرة حالات الطوارئ الحكومية الأوكرانية بمقتل 6 مدنيين بينهم رضيع، بجانب إصابات عدة.