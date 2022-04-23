رغم انتهاكات الاحتلال.. علم فلسطين يتوّج قبة الصخرة والمرابطون يصلّون الفجر في رحاب الأقصى ويهتفون للمقاومة (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، فأصيب عشرات منهم خلال اقتحام الأقصى، وفي مواجهات بمناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب مقدسي باعتداء مستوطن عليه، واعتقل 25 شخصا بينهم جريح في حالة حرجة.

وأدى الفلسطينيون صلاة الفجر اليوم السبت بالمسجد الأقصى، ورفعوا الرايات الفلسطينية وهتفوا عقب الصلاة “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

"حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد ضيف".. هتافات المعتكفين في المسجد الاقصى المبارك في هذه الأثناء pic.twitter.com/MtpWpDxRpI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 23, 2022

وأصابت قوات الاحتلال 57 فلسطينيا حالة أحدهم حرجة -وهو الشاب وليد الشريف الذي تم اعتقاله- خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.

وعند تجدد المواجهات داخل باحات الأقصى عقب صلاة الجمعة، أصيب العشرات بالاختناق، بينهم 9 أطفال ونساء، بعد أن ألقت طائرات الاحتلال المسيرة وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين.

حضور العلم الفلسطيني في المسجد الأقصى عقب صلاة فجر اليوم pic.twitter.com/vKinsVC145 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 23, 2022

قمع الشرطة الإسرائيلية

وأصيب فلسطينيون الليلة الماضية بحالات اختناق، جراء قمع الشرطة الإسرائيلية مسيرة تضامنية مع المسجد الأقصى المبارك، في أم الفحم داخل أراضي عام 1948.

وشارك المئات في أم الفحم في مسيرة دعا إليها الحراك الموحّد، تنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأقصى، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بالاعتداءات.

وتندرج هذه الوقفة ضمن سلسلة من الفعاليات الشعبية لإسناد للقدس والأقصى، حيث تسود منذ أسابيع حالة توتر شديدة في الأقصى، جراء اقتحامات استفزازية لقوات الاحتلال والمستوطنين، والاعتداء على المصلين.

قوات الاحتلال تُطلق قنابل الغاز بكثافة صوب الشبان أثناء تجدد المواجهات في مدينة أم الفحم pic.twitter.com/wDAAJli5pm — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 22, 2022

حتى الأطفال

وفي الضفة الغربية، أصيب عشرات من الأطفال بالإغماء والاختناق، مساء الجمعة، عقب مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز المسيل للدموع، فعالية رمضانية كانت مخصصة للأطفال في بلدة رأس كركر، غرب رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر أمسية ترفيهية، نظمتها جمعية شابات رأس كركر في ساحة مدرسة البنات وأطلقت عشرات من قنابل الغاز المُدمِع مما أدى إلى إصابة عشرات من الأطفال والأهالي بحالات إغماء واختناق.

📹 فيديو صفا| آلاف المصلين بالمسجد الأقصى يهتفون "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" بعد صلاة فجر اليوم pic.twitter.com/4zBkfE6fxt — وكالة صفا (@SafaPs) April 23, 2022

مواجهات وشهيد

واعتدى مستوطنون على فلسطينيين في ساحة البلدة القديمة وسط مدينة الخليل مساء الجمعة، وقاموا بتكسير زجاج مركبات ومحال تجارية في شارع الشلالة وساحة البلدية القديمة، بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين.

وأصيب شاب بالرصاص وعشرات بالاختناق، الليلة الماضية، في مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص والغاز المُدمِع باتجاه مسيرة انطلقت من وسط البلدة نصرةً للمسجد الأقصى.

واستشهد الشاب لطفي إبراهيم لبدي (20 عاما) من بلدة اليامون غرب جنين، متأثّرًا بجروح أصيب بها قبل أيام، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى ابن سينا.

مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت امر شمال الخليل pic.twitter.com/C83RVTJOFF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 22, 2022

وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و15 بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، شمالي الضفة.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مع 36 إصابة اختناق بالغاز، وإصابة جراء السقوط، في مواجهات شهدتها قرية بيت دجن شرق نابلس.

واندلعت مواجهات في قرية عربونة بجنين، بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المُدمِع، مما أدى إلى إصابة العديد بحالات اختناق.

كما أصيب شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، عقب قمع مسيرة مناصرة للمسجد الأقصى المبارك.

اعتقال شبان بينهم جريح في حالة حرجة

واعتقلت قوات الاحتلال شابًّا عقب الاعتداء عليه ورشه برذاذ الفلفل، خلال مواجهات أعقبت اقتحام بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة، واعتقلت 6 شبان، وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي راس العامود.

واعتقلت قوات الاحتلال فتيين من أمام باب الساهرة، في البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتقلت الشاب وليد الشريف، عقب إصابته بجروح خطيرة برصاص الاحتلال، خلال اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.

🎥 شاهد| أجواء رائعة في المسجد الأقصى المبارك، في هذه الأثناء. pic.twitter.com/PGsRQ8xODy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 22, 2022

وقام الاحتلال باعتقال أحد الشباب المقدسيين بعد إصابته برضوض، إثر اعتداء مستوطن عليه، في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى 4 شبان من مدينة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا داهمت منزله قرب حي في الناصرة، إضافة إلى شابين آخرين على حاجز عسكري، شمال شرق بيت لحم، وآخرين من جنين.

وأطلقت زوارق قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر رفح جنوب قطاع غزة، وأجبرتهم على مغادرة البحر.