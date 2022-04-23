روسيا تكشف عن خسائرها البشرية جراء غرق الطراد “موسكفا”

قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن بحّارًا لقي مصرعه، وصار 27 آخرين في عداد المفقودين بعد غرق الطراد الروسي “موسكفا” الأسبوع الماضي، وذلك في أول إقرار من جانب موسكو بتكبّدها خسائر بشرية في غرق هذه السفينة الحربية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه “نتيجة حريق وقع في 13 أبريل/نيسان الجاري، أصيب الطراد (موسكفا)، وهو السفينة الرئيسة بأسطولها في البحر الأسود، بأضرار بالغة بسبب انفجار في مخزن الذخيرة، ولم تؤد محاولات إطفاء النيران إلى نتائج مما أدى إلى غرقه”.





وأضافت الوزارة “أثناء مكافحة الحريق، جرى إجلاء 396 عسكريًا من أفراد الطاقم، والذين نقلوا من السفينة إلى سفن أسطول البحر الأسود في المنطقة، وتم نقلهم إلى ميناء سيفاستوبول”.

وتابعت “تقدم وزارة الدفاع كل الدعم والمساعدة اللازمين لعائلات وأصدقاء المتوفين والمفقودين”.

والأربعاء الماضي، قال ماكسيم مارشينكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة أوديسا الأوكرانية إن جيش بلاده “ضرب السفينة الحربية موسكفا بصاروخين مضادين للسفن من طراز نبتون، ما تسبب في أضرار جسيمة”.

غير أن روسيا نفت الادعاءات الأوكرانية، وقالت إن الطراد غرق إثر “فقدانه توازنه أثناء سحبه إلى ميناء المقصد، بعد انفجار ذخيرة ألحق أضرارًا به”.

وأشارت إلى أن الطراد غرق في ظروف كان البحر فيها هائجًا.

وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد "موسكو" في البحر الأسود وهيئة الأركان الأوكرانية تقول إن غرق الطراد أكبر خسارة للأسطول الروسي منذ الحرب العالمية الثانية#روسيا #أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/oo9Ez5cngI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2022

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.