إطلاق صاروخَين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.. فصائل المقاومة تعلن الاستنفار على وقع التوتر في القدس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه إسرائيل، من دون حدوث أضرار.

وقال الجيش في بيان، سقط صاروخان أطلقا من قطاع غزة، أحدهما سقط في منطقة مكشوفة بالقرب من السياج الحدودي (الفاصل بين إسرائيل وشمالي القطاع) بينما سقط الصاروخ الآخر داخل حدود قطاع غزة، مشيرًا إلى عدم تشغيل صفارات الإنذار.

ولم تعلن أي جهة في غزة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق تلك القذائف تجاه إسرائيل.

والأربعاء الماضي، سقط صاروخ في مستوطنة سديروت جنوبي إسرائيل، وألحق أضرارًا طفيفة بمنزل وسيارة من دون خسائر بشرية، وذلك بعد يومين من اعتراض قذيفة أطلقت من غزة نحو المستوطنات المحاذية للقطاع، فيما رد جيش الاحتلال بقصف مواقع لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع متوترة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

إصابات بالرصاص

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، والعشرات بحالات الاختناق، خلال مواجهات شهدتها (بلدتا بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس، وكفر قدوم في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية) تنديدًا بالاستيطان الإسرائيلي.

وتشهد مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة أسبوعيًا فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغايات استيطانية.





استنفار ورفع جهوزية

في السياق، رفعت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة درجة استنفار عناصرها، تحسبًا لاندلاع مواجهة مع إسرائيل.

وتصاعدت حدة التوتر بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال إثر اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وصدور دعوات لأداء طقوس يهودية وذبح القرابين فيه، تزامنًا مع عيد الفصح، الذي بدأ الجمعة الماضية، وانتهى أمس الخميس.

وتشهد ساحات المسجد الأقصى بشكل يومي (عدا الجمعة والسبت)، اقتحامات لشرطة الاحتلال الإسرائيلية وجماعات من المستوطنين، تُقابل بالتصدي من الشبان الفلسطينيين، ما يُخلّف عشرات الإصابات في صفوفهم.

وصعّدت الفصائل في غزة، على رأسها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” لهجتها ضد إسرائيل، مُحذّرة من التصعيد المُسلح “دفاعًا عن القدس والأقصى في حال استمرار استفزاز مشاعر المسلمين، والإصرار على ذبح القرابين”.

ودعت الفصائل أهالي القدس والضفة الغربية إلى الاحتشاد اليومي في ساحات الأقصى، حتى انتهاء شهر رمضان، من أجل “التصدي للاقتحامات والاستفزازات الإسرائيلية”.