مصر.. القبض على “ظرفاء الغلابة” بعد سخريتهم من ارتفاع الأسعار (فيديو)

قالت وسائل إعلام محلية إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على 3 أشخاص بعد سخريتهم من موجة الغلاء الأخيرة وارتفاع الأسعار في البلاد.

ونقل موقع المنصة عن محام حضر جلسات التحقيق مع المقبوض عليهم قوله إن موكليه ألقي القبض عليهم من مدينة أسيوط ورحلتهم السلطات لنيابة أمن الدولة في القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء.

ووجهت النيابة للمقبوض عليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وأمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وترحيلهم لسجن “أبو زعبل”.

وأنشأ الثلاثة -الذين يعملون في حراسة العقارات- قناة على تطبيق تيك توك برفقة شخص رابع، تحمل اسم “ظرفاء الغلابة”، بثوا من خلالها مقاطع فيديو ساخرة، من ضمنها مقطعي فيديو ساخرين عن ارتفاع الأسعار حصدا ملايين المشاهدات.

ويظهر في المقطعين أحد الأشخاص وهو يؤدي أغنية عن الأسعار على لحن أغنية “حبك نار” للمطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ.

وأثار خبر اعتقال “ظرفاء الغلابة” انتقادات واسعة على مواقع التواصل، إذ ندد مغردون بما حدث مستغربين من قمع السلطات لمن يسخر من ارتفاع الأسعار، خاصة أن الجميع يتحدث عنها.

يعني بإنهي منطق ديكتاتوري في العالم ناس يتقبض عليها وتاخد خمستاشر يوم عشان فيديوهات زي دي؟ pic.twitter.com/vy5EU6L5i1 — Mahmoud Elmasry (@Aouds) April 21, 2022

واجتاحت الأسواق المصرية موجة غلاء في أسعار السلع الغذائية أرجعتها الحكومة إلى أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما تشهد العملة الرسمية (الجنيه) انخفاضًا تجاوز 15% من قيمتها، مما أفقد كثيرًا من المواطنين القدرة على شراء احتياجاتهم الأساسية.

وعبّر مواطنون في مناسبات عدة عن سخطهم من ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن سلعًا أساسية لم تعد في متناول اليد.

وبث مئات المصريين مقاطع فيديو خلال الأسابيع الماضية على موقع تيك توك للحديث عن تلك الأزمة.

وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي ارتفع في مارس/آذار الماضي إلى 12.1%، مقابل 4.8% للشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفعت أسعار المستهلكين الشهر الماضي على أساس شهري بـ2.4%.

وأرجع الجهاز الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز 11%، واللحوم والدواجن 7%، والألبان والبيض 5%.

وفيما يتعلق بالتضخم في المدن فقد تجاوز 10% للمرة الأولى منذ مايو/أيار 2019 ليسجل في مارس/آذار الماضي 10.5% على أساس سنوي، مقابل 8.8% في الشهر السابق له، كما ارتفع التضخم على أساس شهري بـ2.2%.

يشار إلى أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالميا، كما تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، علما بأن السياح الروس والأوكرانيين كانوا يمثلون نحو ثلث إجمالي السائحين.

وطلبت السلطات المصرية إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم جديد قد يتضمن قرضا، كما تعهدت دول خليجية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات لدعم الاقتصاد المصري.