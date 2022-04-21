“لا مثيل له”.. روسيا تجرب بنجاح أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات (فيديو)

قالت روسيا، الأربعاء، إنها اختبرت بنجاح لأول مرة صاروخ “سارمات” الباليستي الجديد العابر للقارات، والذي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه “لا مثيل له”.

وقال بوتين في كلمة عبر التلفزيون إن الصاروخ الجديد “سيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية، وسيدفع أولئك الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاب متفلّت وعدواني إلى التفكير مرتين”.

وأظهر التلفزيون لقطات لبوتين وهو يستمع لإفادات من الجيش بشأن إطلاق الصاروخ من بليسيتسك في شمال غرب البلاد ليضرب أهدافًا على بعد أكثر من 5000 كيلومتر في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق.

ووفقًا لبوتين، فإن الجيل الخامس من الصاروخ البالستي الثقيل العابر للقارات “سارمات” قادر على “التفوّق على جميع الأنظمة الحديثة المضادة للطائرات”.

ويندرج هذا السلاح في إطار سلسلة صواريخ أخرى قدّمها بوتين عام 2018 على أنها “غير مرئية”، وتشمل هذه الصواريخ “كينجال” و”أفانغارد” الفرط صوتية.

وقالت موسكو إنها استخدمت صاروخ كينجال ضد أهداف في أوكرانيا لأول مرة خلال الحرب في مارس/آذار الماضي.

وقال بوتين، في 2019، إن الصاروخ سارمات “ليست له حدود عندما يتعلّق الأمر بالمدى”، وبذلك من المفترض أن يتفوّق صاروخ “سارمات”، الذي يزيد وزنه عن 200 طن، على صاروخ “فويفودا” الذي يبلغ مداه 11000 كيلومتر.

وقال دوجلاس باري من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن صاروخ “سارمات” قادر على حمل عشر رؤوس حربية أو أكثر، ويمكن لروسيا إطلاقه فوق أي من قطبي الأرض، مما يشكّل تحديًا لأنظمة الرادار والتتبع الأرضية والأقمار الصناعية.

وفي واشنطن، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن روسيا أخطرت الولايات المتحدة قبل إجرائها التجربة، وذلك بموجب التزاماتها وفقًا للمعاهدات بينهما بشأن الأسلحة النووية.

وقال جون كيربي المتحدّث باسم البنتاغون للصحفيين إن الاختبار كان “روتينيًا”، ولا يشكّل “تهديدًا للولايات المتحدة أو لحلفائها”.