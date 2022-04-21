نائب عربي في الكنيست: المجتمع في إسرائيل تدهور نحو اليمين الفاشي (فيديو)

قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي سامي أبو شحادة إن الانقسام الفلسطيني يلقي بظلاله على المشهد في الأراضي المحتلة، “إذ لم يعد القرار لا في رام الله ولا غزة”، على حد تعبيره.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، إن ذلك أدى إلى عدم وجود قيادة فلسطينية موحدة خلف استراتيجية نضالية موحدة وأدوات نضال متفق عليها.

ورأى أبو شحادة أن ما ينبغي فعله أولًا، هو “إنهاء الانقسام الفلسطيني والاتفاق بين كافة الفصائل الفلسطينية دون إقصاء أي منها، ثم الالتفاف حول استراتيجية موحدة”.

واعتبر عضو الكنيست أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه من خلال وحدته يستطيع أن يفعل الكثير عكس حالة الانقسام.

وأوضح أبو شحادة أن نسبة الفلسطينيين داخل إسرائيل تصل إلى 20%، مشددا على أنهم أهل البلد الأصليين.

وأشار إلى أن عملهم داخل البرلمان الإسرائيلي يأتي في السياق الجيوسياسي المركّب، مستدركًا أن قدرتهم على التأثير “لا تصل إلى تشكيل الحكومات في إسرائيل” وأنهم “لا يسعون لذلك”، ولا لأن يكونوا ضمن ائتلاف حكومي “يعمّق الاحتلال ويضطهد الفلسطينيين ويحاصر غزة ويهوّد القدس”.

وعاد أبو شحادة ليقول “لنا صوت وتأثير وواجبنا كقيادة لهذا الشعب أن نوصل هذا الصوت إلى داخل الكنيست الإسرائيلي”.

وتابع: “لدينا موقف سياسي، نحن مع الثوابت الوطنية الفلسطينية، ومع أبناء شعبنا ضد سياسات هذه الحكومات الإسرائيلية العنصرية المتعاقبة -ليست فقط حكومة بنيت- بل نعيش تحديا مع كافة الأحزاب الصهيونية”.

ووصف ضيف المسائية الكنيست بـ”المنصة السياسية الأوسع المتاحة للمواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل”، وقال إنه يتفهّم أن الأمر قد يبدو “مربكًا” لمن هم خارج إسرائيل، وأنهم لا يدركون حالة فلسطينيي الداخل، ما يجعلهم يتساءلون باستمرار عن الدور والضرورة.

وعن زيادة التوتر في الأراضي المحتلة خلال الأيام الماضية، قال أبو شحادة إن “المجتمع اليهودي بأغلبيته في دولة إسرائيل تدهور نحو اليمين واليمين الفاشي، مع وجود أغلبية ساحقة في الكنيست الإسرائيلي تعرف نفسها بين اليمين واليمين المتطرف”.

وأضاف أن تعريف اليمين في دولة إسرائيل لا يعني أنها ليبرالية كما هو الحال في دول ديمقراطية أو أنها مع حقوق الفرد، إنما “هم الأكثر كراهية لكل ما هو عربي وفلسطيني”.

مستوطنون يهاجمون شبانا فلسطينيين في القطار الخفيف غرب #القدس المحتلة، بحسب مصادر فلسطينية pic.twitter.com/moBBtbOlvG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 20, 2022

ومنذ أيام، يسود توتّر في القدس المحتلة وساحات المسجد الأقصى المبارك، في ظل اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين و”جماعات الهيكل” اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامناً مع عيد الفصح اليهودي.