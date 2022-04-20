ملاكم أسترالي يدعو إلى نصرة الشعب الفلسطيني.. ماذا قال؟ (فيديو)

دعا الملاكم الأسترالي الشهير بيلي ديب إلى نصرة الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.

وقال ديب “74 عامًا من الاضطهاد، هذا كافٍ! متى سنقف في وجه الظلم في فلسطين؟.

وحض ديب متابعيه إلى النشر والتوعية عن القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قائلا “هيا يا رفاق، إن كان لديكم منصّة اجتماعية، استخدموها، ادعموا هذه القضية، الحرية لفلسطين”.

يُشار إلى أن الملاكم الأسترالي معروف بتضامنه المستمر مع الشعب الفلسطيني، حيث يشارك لقطات من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المرابطين والمصلين في المسجد الأقصى، كما أهدى إحدى مبارياته إلى الشعب الفلسطيني العام الماضي، بينما كانت طائرات الاحتلال تُغير على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين و”جماعات الهيكل” اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

كما تشهد الضفة الغربية المحتلة توترا بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري، أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.