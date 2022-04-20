معاملة وحشية قاسية.. مرابطة مقدسية مبعدة تروي للجزيرة مباشر معاناة المرابطات في الأقصى مع الاحتلال (فيديو)

تحدثت المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي عن معاناة المرابطات في المسجد الأقصى، والاعتداءات التي يتعرضن لها من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت عايدة في حوار مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء “يعامل الاحتلال المرابطات معاملة وحشية وقاسية، خاصة عندما يعرف أن المرابطة لها سنوات عديدة في الرباط وليست حديثة العهد”.

وأشارت إلى أنه “في الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال لقطعان المستوطنين بأن يصولوا ويجولوا في المسجد الأقصى، تمنع المرابطات من الدخول إليه، ويتم ضربهن والاعتداء عليهن واعتقالهن وإبعادهن، بجانب فرض عقوبات مثل وضع غرامات كبيرة وسحب بطاقة التأمين الصحي”.

وأضافت “يمنع الاحتلال المرابطات من الدخول إلى المسجد الأقصى عند اقتحامات المستوطنين التي تكون على فترتين، الأولى من السابعة صباحًا حتى 11 ظهرًا، والثانية تبدأ بعد صلاة الظهر”.

وتابعت “نقول للاحتلال إن المسجد الأقصى والمرابطات خط أحمر، وانظروا إلى ما حدث في رمضان الماضي عندما تكررت الاعتداءات على الأقصى. نحن -المقدسيين- خط الدفاع الأول عن المسجد وسنبقى ندافع عنه”.

والمرابطات هن نساء يقصدن ساحات قبة الصخرة، ويواجهن الاقتحامات الإسرائيلية ويرابطن في المسجد، بعد تقييد قوات الاحتلال الرجال من الصلاة فيه لفترات محددة.

المرابطة المقدسية المبعدة عايدة الصيداوي تتحدث عن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المرابطات عند قبة الصخرة#القدس #فلسطين pic.twitter.com/5Qv3z9eg0Y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 19, 2022

وتحدثت عايدة عن قرار إبعادها الذي استند إلى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنه “تم إبعادي بعد نشري لمنشور يدعو أحرار العالم لأن يهبوا دفاعًا عن المسجد الأقصى”.

وأضافت “جاءت قوات الاحتلال وفتشت بيتي، واتصلت بالمخابرات وطلبوا مني الحضور فورًا لأحد مراكزهم، وتم التحقيق معي وفرضوا عليَّ الأبعاد في البداية لمدة أسبوع، وأبلغوني أن الإبعاد الثاني سيصل إلى 6 أشهر، رغم أن منزلي يبعد عن المسجد الأقصى فقط عشرات الأمتار، نحو دقيقتين”.

ولليوم الرابع على التوالي، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وخلال الاقتحام، اندلعت اشتباكات محدودة بين مصلين والشرطة، أطلق فيها جنودها الرصاص المطاطي.

واستمر الاقتحام نحو 3 ساعات ونصف ساعة، قبل أن ينسحب المستوطنون وقوات الشرطة من المسجد.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد تحت حراسة الشرطة طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

ويكتسب اقتحام المستوطنين، خلال الأسبوع الجاري، حساسية خاصة، نظرًا لتزامنه مع “عيد الفصح” اليهودي الذي بدأ مساء يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.