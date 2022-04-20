شملت الرشاشات الثقيلة.. “الجزيرة مباشر” ترصد تدريبات الجيش الأوكراني في كييف (فيديو)

رصد موفد الجزيرة مباشر إلى أوكرانيا عبد العزيز مجاهد جزءًا من تدريبات الجيش الأوكراني في محيط العاصمة كييف.

وتابعت كاميرا “الجزيرة مباشر” جزءًا من التدريبات التي شملت إطلاق النار من الثبات والحركة وعمليات الانسحاب والتغطية.

كما شملت التدريبات إطلاق النار من الرشاشات الثقيلة المثبّتة على عربات دفع رباعية.

وقال موفد الجزيرة مباشر إن انسحاب القوات الروسية من محيط كييف، أتاح المزيد من الوقت أمام قوات الجيش الأوكراني للتدريب.

وسحبت روسيا قواتها من المناطق المحيطة العاصمة الأوكرانية، وركّزت على العمليات في منطقة دونباس.