فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين على مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وهو يتجول في المستشفى دون حراسة، ردود فعل غاضبة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى ناشطون آخرون دعمهم للرئيس السابق، الذي نُقل إلى المستشفى لعدم تمكنه البقاء في السجن بسبب مرضه.

وأطيح بالبشير قبل أكثر من 3 سنوات في انقلاب عسكري بعد أشهر من الاحتجاجات، وهو محتجز في سجن كوبر أثناء محاكمته بتهمة “قيادة انقلاب الجيش” عام 1989 الذي أوصله إلى السلطة، وكذلك بتهم تتعلق بالفساد وحقوق الإنسان.

ولم يعترض محامو البشير على اللقطات التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أحدهم أنه يقيم حاليًا في المستشفى.

وأظهر المقطع البشير وهو يحيّي الزوار خارج غرفته ويبتسم ويتجول داخل المستشفى مرتديا ملابس غير رسمية وساعة، وكانت أول صور للبشير متاحة للجمهور خارج قاعة المحكمة.

وفي مقطع آخر، كان يمكن رؤية البشير وهو يزور مريضًا في غرفة أخرى.

تفاعل الناشطين

وقال عبد الرحمن الخليفة أحد محامي الدفاع في قضية الانقلاب “وجود الرئيس السابق في المستشفى يستند إلى تقارير طبية مصدق عليها من المحكمة نصحت بعلاج حالته في المستشفى”.

وطلب محامو البشير عدة مرات نقله إلى مستشفى خاص مملوك للجيش حيث يقيم حاليا بسبب إصابات كوفيد-19 وكذلك معاناته من ارتفاع ضغط الدم.

وبينما دعا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعافي البشير وإطلاق سراحه، أبدى آخرون غضبهم مما قالوا إنه معاملة متساهلة.

وقال أحد الناشطين إن من الواضح أن “شهداء الثورة ماتوا هباء، بينما قال آخر إن المهم أنه لن يحكم هذا البلد مرة أخرى”.

واعتبر مغرد أن تشخيص حالته بأنه يعاني من ضغط عالي مستمر غير منطقي.

طبيب البشير يشير الي انه يعاني من ارتفاع ضغط مستمر؟

في الطب ما في حاجه اسمها ارتفاع ضغط مستمر

في ضغط مقاوم للعلاج ويمكن ان يعطي ٣-٥ادوية حتي يتم التحكم في الضغط.

في معتقلين ضربو مسامير في رأسهم وبترت رجولهم وكملو في السجن ووجدي وتوباك في السجون

والمجرم ده #لاتسوية_مع_الانقلابيين pic.twitter.com/BtdPvBANuO — (الانقلابيون الى مزبلة التاريخ ) Ꭿ ᏞᎰᎯ ᎿᎥᎻ (@MAlfatih200) April 19, 2022

واستغرب أحدهم وجود البشير خارج السجن.

السلام عليكم

عمر البشير قاعد برا عادي ياخوانا — cereal_killer𓃵 (@cerealkiller_2) April 20, 2022

وقال مغرد آخر إن عمر البشير “أفضل رجل” في السودان والعالم الإسلامي.

عمر البشير دا ارجل راجل في السودان والعالم الاسلامي — NAGI Ibrahim (@zowl998800) April 20, 2022

الناس المنفعلة وبترد على تغريدات الحساب دا انتو مقتنعين أنه دا عمر البشير والا راكبين الموجة وخلاص ؟؟ أنا شكي واصل ٩٩ ٪ أن الحساب دا ما حق عمر البشير ،، وتأكد لي ظني بعد التغريدة أعلاه — Leader Man (@AboMohamed_2004) April 20, 2022

وعبّرت إحدى الناشطات عن اعتراضها على القانون الذي جعل عمر البشير حرًا طليقًا.

🔴 متداول الرئيس المخلوع عمر البشير يتفقد جيرانه المرضى بمستشفى علياء التخصصي يتضرع حرا طليقا – هكذا القانون يلقى به في الزبالة ؟ تسقط بس pic.twitter.com/Ng1T0aN6tW — ABIR (@BurmaBirima) April 19, 2022

وأُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 من أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

أظهرت مقاطع فيديو متداولة للرئيس المخلوع عمر البشير، وهو بصحة جيدة يعاود المرضى في مستشفى عليا التخصصي بالسلاح الطبي، بينما يتغيب عن حضور جلسات المحكمة التي يواجه فيها تهما مختلفة، بحجة المرض الذي يمنعه الحركة. pic.twitter.com/9VrrWoeF90 — صحيفة الديمقراطي (@DemocratSudan) April 20, 2022

⛔️ مقطع متداول في السودان يظهر الرئيس المخلوع عمر حسن البشير وهو يتجول في جناح بمستشفى، نُقل إليه على أساس أنه لا يمكن أن يبقى في السجن بسبب مرضه المقطع الذي ظهر فيه البشير وهو يحيي الزوار خارج غرفته و ويتجول داخل مستشفى خاص مملوك للجيش دون حراسة أثار موجة غضب بين السودانيين pic.twitter.com/YT6fOdyUO5 — محمد واموسي (@ouamoussi) April 20, 2022

قائدنا رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في مستشفى السلاح الطبي يتفقد أحوال المرضى . نسأل ان يرده إلينا سالما غانما منتصرا هذا الفيديو بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٢ — Hussam Eldin Ibrahim (@EldinHoussam) April 19, 2022