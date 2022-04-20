شرطة الاحتلال تمنع مستوطنين من دخول “باب العامود” وتعتدي على فلسطينيين (فيديو)

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي متطرّفين يهود حاولوا الوصول إلى منطقة باب العامود في القدس المحتلة ضمن “مسيرة الأعلام” الاستفزازية، فيما اعتدت على عشرات الفلسطينيين في المنطقة.

وانطلقت المسيرة بمشاركة عضو الكنيست (البرلمان) المتطرّف إيتمار بن غفير من ميدان صفرا بالقدس الغربية في طريقها إلى منطقة باب العامود والحي الإسلامي في القدس، وفق قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية.

لكن الشرطة الإسرائيلية أغلقت الطريق أمام نحو ألف متطرّف بعد دقائق من انطلاق المسيرة لمنعهم من المرور تجاه القدس الشرقية.

وبثّت القناة مقطع فيديو يوثّق مواجهات بين الشرطة والمتطرّفين الذين حاولوا كسر الحاجز الأمني دون جدوى.

#شاهد| مستوطنون يحاولون اختراق حواجز شرطة الاحتلال والاصطدام معهم بهدف الوصول إلى باب العامود pic.twitter.com/H8Wzmshr3V — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 20, 2022

وانطلقت المسيرة الاستفزازية رغم عدم حصول منظّميها على تصريح من الشرطة الإسرائيلية، بناء على طلب تقدّموا به الثلاثاء.

ونشبت خلافات حادّة في الأوساط السياسية الإسرائيلية إثر إعلان جماعات استيطانية متطرّفة إقامة مسيرة أعلام في القدس المحتلة.

وبدأت شرارة الخلافات من الشرطة الإسرائيلية التي أعلنت رفضها تأمين المسيرة.

وتصاعدت حدّة الخلافات بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، منع عضو الكنيست المتطرّف ايتمار بن غفير من الوصول إلى باب العامود والمشاركة في مسيرة الأعلام.

وقال بينيت: “لا أنوي السماح لـ”سياسة صغيرة” بتعريض حياة البشر للخطر، لن أسمح لاستفزاز سياسي من قبل بن غفير بتعريض جنود جيش الدفاع وأفراد الشرطة الإسرائيلية لخطر وجعل مهمتهم الصعبة أصعب”.

وأضاف: “سيواصل أفراد شرطتنا وجنودنا التركيز على حماية المواطنين الإسرائيليين، في القدس وفي باقي أنحاء البلاد، إنهم سيواصلون مكافحة الإرهاب الفلسطيني بكل حزم وإصرار، مسيرة الأعلام السنوية ستقام في موعدها الدائم وهو يوم القدس”.

وقال وزير الخارجية يائير لابيد في إفادة للصحفيين، إن “هدف بن غفير وأنصاره هو اندلاع العنف”، مضيفًا: “يريدون نارًا تحرق القدس ولن نعطيها لهم”، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وبالتزامن مع منع مسيرة الأعلام اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على عشرات الفلسطينيين، في منطقة باب العامود.

قوات الاحتلال تعتدي على الشبان في باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/80fjtXtTi9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 20, 2022

وذكر الشهود، أنّ قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على عشرات الفلسطينيين في منطقة باب العامود، وحاولت إفراغ المنطقة منهم تزامنًا مع محاولة متطرّفين يهود تنظيم مسيرة.

وأضاف الشهود، أن الفلسطينيين الذين كانوا في منطقة باب العامود، تصدّوا لمسيرة المتطرّفين اليهود، حيث أنّ عددًا منهم (المستوطنين) نجح في تخطّي حواجز الشرطة التي منعت تنظيم المسيرة.

#شاهد| هتافات الشبان الفلسطينيين بعد طرد المستوطنين من ساحة باب العامود بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/IDcuBijs6n — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 20, 2022

والثلاثاء، حذّرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في بيان نشرته وسائل إعلام فلسطينية: “من دعوات اليمين الإرهابي المتطرّف لتنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية، التي كانت أحد الدوافع لمعركة “سيف القدس” في العام الماضي”.

ومنذ أيام، يسود توتّر في القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين و”جماعات الهيكل” اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامناً مع عيد الفصح اليهودي.