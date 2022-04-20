البنتاغون: الجيش الأوكراني حصل على مزيد من الطائرات وقطع غيار لإصلاح أخرى

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أمس الثلاثاء إن شركاء أوكرانيا زودوها بطائرات عسكرية إضافية وقطع غيار لإصلاح أخرى في ترسانة كييف التي تضررت أو لا تعمل.

وتحدت أوكرانيا توقعات الحلفاء والخبراء العسكريين ليس فقط من خلال الحفاظ على قواتها الجوية عاملة بعد ما يقرب من شهرين من بدء الغزو الروسي، ولكن بإصلاح الطائرات بالفعل والإضافة إلى مخزونها على ما يبدو.

ولم يقدم المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي تفاصيل عن الدول التي قدمت طائرات، لكنه أقر بحدوث عمليات نقل جديدة، وقال إن أوكرانيا لديها طائرات مقاتلة قابلة للتشغيل أكثر مما كان عليه الأمر قبل أسبوعين.

وقال في إفادة صحفية “لقد تسلموا طائرات إضافية وقطع غيار لمساعدتهم على تشغيل المزيد من الطائرات”، دون أن يذكر تفاصيل، وأضاف أن واشنطن لم تزود كييف بطائرات.

وتابع “لقد قدمنا مساعدة بالتأكيد في شحن بعض قطع الغيار الإضافية التي ساعدت في تلبية احتياجات طائراتهم، لكننا لم ننقل طائرات كاملة”.

ومع ذلك، قد يتغير هذا الوضع قريبا بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لنقل طائرات هليكوبتر روسية الصنع إلى أوكرانيا كانت في السابق متجهة إلى أفغانستان.

وبعد مرور أكثر من 50 يوما على الحرب، ما زالت الأجواء الأوكرانية محل نزاع فيما يرجع جزئيا إلى أسطول أوكرانيا من الطائرات والدفاعات الجوية، بما في ذلك صواريخ أرض جو محمولة على الكتف مقدمة من الولايات المتحدة وحلفائها، وسمح ذلك لأوكرانيا بشن حملة برية أكثر فاعلية مما لو كان لروسيا هيمنة جوية.

النرويج ترسل صواريخ دفاع جوي إلى أوكرانيا

من جانبها قالت وزارة الدفاع النرويجية، اليوم الأربعاء، إن النرويج تبرعت بنحو 100 صاروخ دفاع جوي من طراز ميسترال لأوكرانيا، مضيفة أن الأسلحة شُحنت بالفعل.

يأتي تحرك النرويج في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومات الغربية بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف دعما لها في مواجهة الغزو الروسي.

في غضون ذلك، قالت كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا إنها سترسل المزيد من أسلحة المدفعية إلى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي “سنواصل تزويدهم بالمزيد من الذخيرة، وسنقدم لهم المزيد من المساعدات العسكرية”، مضيفة أنه يجري الاستعداد لفرض عقوبات جديدة على روسيا.