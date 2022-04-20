أردوغان: علاقتنا مع إسرائيل من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن علاقة بلاده مع إسرائيل قائلًا إنها ترمي للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال أردوغان في كلمة خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ”حزب العدالة والتنمية” بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة، إنه “من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل”.

وأضاف: “الخطوات التي نتخذها بشأن علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء، وقضية القدس شيء آخر”.

وأشار إلى أنه ستكون لتركيا علاقات مع إسرائيل وفقًا للمعايير العالمية في السياسة والاقتصاد تمامًا مثل أي دولة في الأمم المتحدة، مؤكدًا التزام بلاده بالوفاء بمسؤولياتها التاريخية والدينية.

الرئيس الإسرائيلي يشكر أردوغان على “حفاوة الاستقبال” ويدعو لطي صفحة الخلافات مع تركيا (فيديو) لتخطي الحجب | https://t.co/3lHCHMEK5vhttps://t.co/ARNR1rF9NO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2022

وأشار إلى أن تركيا تعبّر علانية عن حساسيتها تجاه وضع القدس وخصوصية المسجد الأقصى لكل مسؤول أو زعيم سياسي وديني في إسرائيل.

كما أن تركيا تدعو وستواصل دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات حيال الظلم والاضطهاد الممارس في حق الفلسطينيين.

وهوت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل إلى أدنى مستوى لها في 2018، عندما طرد البلدان السفيرين في نزاع بسبب قتل القوات الإسرائيلية 60 فلسطينيًا خلال مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وأدى ذلك إلى توقّف مصالحة تدريجية على مدار سنوات في أعقاب خلاف على غارة إسرائيلية عام 2010 على سفينة مساعدات كانت في طريقها إلى غزة أسفرت عن مقتل 9 ناشطين أتراك، وتوفي ناشط عاشر أصيب في الحادث عام 2014 بعد أن ظل سنوات في غيبوبة.

تقارب بعد انقطاع

وشهدت الأشهر الأخيرة تقاربًا واضحًا بين تركيا وإسرائيل، إذ تحدّث الرئيس التركي والإسرائيلي مرات عدة منذ تنصيب إسحاق هرتسوغ في يوليو/تموز الماضي.

وزار هرتسوغ الشهر الماضي تركيا؛ حيث التقى نظيره أردوغان في زيارة رمت لتحسين العلاقات بين الطرفين بعد سنوات من تصدعها.

ورغم حالة التوتّر في العلاقات التركية الإسرائيلية فإن الطرفين حافظا على الروابط التجارية والسياحية بينهما، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما 6.7 مليارات دولار في العام 2021، ارتفاعًا من 5 مليارات دولار في عامي 2019 و2020.