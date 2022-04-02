مستوطن إسرائيلي يصوّب سلاحه تجاه فلسطينيين جنوب نابلس (فيديو)

تداولت منصات فلسطينية، أمس الجمعة، مقطعًا مصورًا يوثق تصويب مستوطن إسرائيلي سلاحه تجاه فلسطينيين محتجين على إقامة بؤرة استيطانية جنوب نابلس.

ويظهر في الفيديو مستوطن يرفع سلاحه بوجه مُسن فلسطيني وعدد من الشبان، ويطالبهم بالرجوع إلى الخلف.

مستوطن يشهر سلاحه بوجه فلسطينيين محتجين ضد إقامة بؤرة استيطانية في بلدة #بيتا جنوب #نابلس#فلسطين pic.twitter.com/tnj5USnKWu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 2, 2022

وتشهد بلدة بيتا جنوب نابلس مواجهات وتوترا متواصلا منذ أشهر جراء قرار الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح في البلدة، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون.

وتتواصل اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين بمدينة القدس، وذلك بالتزامن مع الساعات الأولى من شهر رمضان المبارك.

فيديو متداول لاعتداء قوات الاحتلال على شاب عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس مساء اليوم pic.twitter.com/qhz5bz9AOQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 2, 2022

وفي السياق، قالت الرئاسة الفلسطينية، السبت، إن التصعيد الإسرائيلي من شأنه تفجير الأوضاع، معتبرةً ذلك يشكل تهديدًا وتحديًا صارخًا للشرعية والقانون الدوليين.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تعقيبًا على قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال أبو ردينة “التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي ترافق اليوم مع بداية شهر رمضان الكريم مرفوض ومدان بشدة ومن شأنه تفجير الأوضاع”، مشدّدًا على أن إسرائيل “تتحمل نتائج هذا التصعيد الخطير، الذي ستكون عواقبه وخيمة وخطرة على الجميع والمنطقة بأسرها”.​​​​​​​