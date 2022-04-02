سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

مستوطن إسرائيلي يصوّب سلاحه تجاه فلسطينيين جنوب نابلس (فيديو)

مستوطن إسرائيلي يشهر سلاحه في وجه فلسطينيين
مستوطن إسرائيلي يشهر سلاحه في وجه فلسطينيين (مواقع التواصل)
2/4/2022-|آخر تحديث: 2/4/202211:21 PM (مكة المكرمة)

تداولت منصات فلسطينية، أمس الجمعة، مقطعًا مصورًا يوثق تصويب مستوطن إسرائيلي سلاحه تجاه فلسطينيين محتجين على إقامة بؤرة استيطانية جنوب نابلس.

ويظهر في الفيديو مستوطن يرفع سلاحه بوجه مُسن فلسطيني وعدد من الشبان، ويطالبهم بالرجوع إلى الخلف.

وتشهد بلدة بيتا جنوب نابلس مواجهات وتوترا متواصلا منذ أشهر جراء قرار الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح في البلدة، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون.

وتتواصل اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين بمدينة القدس، وذلك بالتزامن مع الساعات الأولى من شهر رمضان المبارك.

وفي السياق، قالت الرئاسة الفلسطينية، السبت، إن التصعيد الإسرائيلي من شأنه تفجير الأوضاع، معتبرةً ذلك يشكل تهديدًا وتحديًا صارخًا للشرعية والقانون الدوليين.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تعقيبًا على قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال أبو ردينة “التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي ترافق اليوم مع بداية شهر رمضان الكريم مرفوض ومدان بشدة ومن شأنه تفجير الأوضاع”، مشدّدًا على أن إسرائيل “تتحمل نتائج هذا التصعيد الخطير، الذي ستكون عواقبه وخيمة وخطرة على الجميع والمنطقة بأسرها”.​​​​​​​

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات