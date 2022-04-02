عمران خان يتهم الولايات المتحدة بدعم محاولة للإطاحة به.. والبيت الأبيض يرد

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، إن التحرك لعزله هو محاولة لتغيير النظام بدعم من الولايات المتحدة.

ويواجه خان تصويتا لحجب الثقة للإطاحة به، غدا الأحد، بعد أربع سنوات من توليه السلطة.

وقال خان لمجموعة من الصحفيين الأجانب “التحرك للإطاحة بي هو تدخل سافر من الولايات المتحدة في السياسة الداخلية”.

وألمح خان إلى أنه قد يرفض نتيجة تصويت للإطاحة به، وقال في تصريحات للصحفيين “كيف يمكنني قبول النتيجة في حين أن العملية برمتها فقدت مصداقيتها؟ الديمقراطية تعمل استنادا إلى قوة أخلاقية. ماذا تبقى من تلك القوة الأخلاقية بعد هذا التواطؤ؟”.

وتقول أحزاب المعارضة إن خان فشل في إنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا، والوفاء بوعوده بجعل حكومته أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة.

وفقد خان بالفعل الغالبية البرلمانية التي يتمتع بها بعد أن انسحب حلفاء رئيسيون من حكومته الائتلافية وانضموا إلى المعارضة.

ونفى البيت الأبيض سعي الولايات المتحدة للإطاحة بخان بعد أن وجّه اتهامات مماثلة في الأيام الماضية.

وقدّم خان -أسطورة كريكت سابق تولى المنصب في 2018- احتجاجا رسميا للسفارة الأمريكية بشأن مؤامرة مزعومة للإطاحة بحكومته.

وقال في مقابلة أجرتها معه قناة “إيه آر واي نيوز” في ساعة متأخرة مساء الجمعة “واضح الآن أن المؤامرة لها صلات خارجية وقدّمنا احتجاجا للسفارة الأمريكية”.

وزعم خان، الذي يواجه التحدي الأكبر خلال مسيرته السياسية، أن الولايات المتحدة تتآمر ضده منذ أن زار موسكو والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما كانت موسكو تمضي قدما في حربها على أوكرانيا.

وقال خان إن حكومته لديها برقية دبلوماسية تُظهر “دليلا” على أن دولة أجنبية تتآمر بمساعدة مجموعات المعارضة لإسقاط حكومته بسبب سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة.

وكان العاملون من حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يرأسه خان، قد نظموا مظاهرات في مدن مختلفة، أمس الجمعة، ونشر بعضهم مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي يتم فيها حرق العلم الأمريكي.

وأعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، أن لجنة استقصائية ستحقق في “المؤامرة الأجنبية” المزعومة.

وطلبت وزارة العدل من إحدى المحاكم إلغاء الإفراج بكفالة عن زعيم المعارضة شهباز شريف الذي يُنظر إليه على أنه رئيس الوزراء المنتظر، ويواجه قضايا فساد وغسل أموال

توسيع العلاقات مع واشنطن

وقبل تصريحات خان بساعات، قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا إن بلاده تسعى لتوسيع علاقاتها مع واشنطن.

ومنذ أن تولى منصبه، لم يتواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع خان، لكن البيت الأبيض نفى أنه يسعى للإطاحة به.

وأضاف باجوا في مؤتمر أمني في إسلام اباد “نشترك في تاريخ طويل من العلاقات الممتازة والاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي تظل أكبر سوق تصدير لنا”.

وتابع باجوا، مشيرا إلى العلاقات الدبلوماسية والتجارية الوثيقة مع الصين الحليف القديم لباكستان “نسعى لتوسيع علاقاتنا مع كلا البلدين دون التأثير على علاقتنا مع الآخر”.

يُذكر أن خان تولى السلطة في عام 2018 في انتخابات شابتها مزاعم بأن الجيش القوي في البلاد تلاعب بالأصوات لصالحه.

ويتردد أن الجيش سحب دعمه، مما يُضعف وضع حكومة خان.

وزعم خان أن المؤسسة العسكرية تتدخل في العملية السياسية وتريد إزاحته عن السلطة، سواء من خلال الاستقالة أو تصويت بسحب الثقة أو بإجراء انتخابات مبكرة.

وسوف يتحتم على خان التنحي إذا صوّت 172 عضوا من أعضاء البرلمان المؤلف من 342 عضوا ضده.

وفي حال تعرّض خان لهزيمة، غدا الأحد، فسيصبح أول رئيس وزراء يُعزل في تصويت برلماني.