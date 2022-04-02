تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا اليوم.. 7 ممرات إنسانية لإجلاء سكان من مناطق محاصرة
تتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا لليوم الـ38، مع توقعات بفتح 7 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق محاصرة اليوم السبت.
وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن هذه الممرات تشمل ممرًّا لإجلاء السكان بوسائل نقل خاصة من مدينة ماريوبول وبالحافلات لسكان ماريوبول المغادرين مدينة برديانسك.
فيما يلي آخر تطورات اليوم الـ38 للحرب:
وكالة الأنباء الأوكرانية: دوي انفجارات وإطلاق نار في إنرجودار في منطقة زابوروجيا جنوب شرقي البلاد.
سفير روسيا بلندن: أي أسلحة بعيدة المدى تسلمها بريطانيا إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.
وكالة الأنباء الأوكرانية: دوي انفجارات وإطلاق نار في إنرجودار في منطقة زابوروجيا جنوب شرقي البلاد.
استخبارات الجيش البريطاني: القوات الأوكرانية تواصل التقدم مع استمرار انسحاب القوات الروسية من ضواحي كييف.
استخبارات الجيش البريطاني: القوات الأوكرانية تمكنت بعد قتال عنيف من تأمين طريق رئيسي في خاركيف شرقي البلاد.
استخبارات الجيش البريطاني: القوات الروسية انسحبت من مطار غوستوميل الذي كان مسرحا للقتال منذ بدء الصراع.
هيئة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي يعيد نشر قواته لتنفيذ مزيد من العمليات في سلوبوزانسكي ودونيتسك ولوهانسك.
هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا تشرك وحداتها في إقليم ترانسنيستريا الانفصالي بمولدوفا، في عمليات على حدودنا.
هيئة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي خسر نحو 800 جندي من وحدات الفيلق الثاني خلال الأسبوع الماضي.
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: تم الاتفاق على فتح ممرات لإجلاء مدنيين من ماريوبول وبرديانسك.
مستشار في الرئاسة الأوكرانية: لن يكون هناك صراع طويل الأمد يستنفد قدرات روسيا كما يتوقع البعض.
مستشار في الرئاسة الأوكرانية: روسيا ستنسحب من جميع المناطق باستثناء الجنوب والشرق وستحاول فرض شروطها.
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت مطارات تابعة للقوات الأوكرانية في بولتافا ودنيبر وبيتروفسك.
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت مستودع وقود في منشأة كريمنشوغ لتكرير النفط بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة.
المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية: لن ننشر قواتنا على الأراضي الأوكرانية تحت أي ظرف من الظروف.
المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية: إذا لم تنجح مفاوضات إسطنبول سنشهد زيادة في حرب العصابات داخل أوكرانيا.
وزارة الدفاع الروسية: تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز “مي 24” في منطقة سومي.
وزارة الدفاع الروسية: قوات دونيتسك تتقدم في محور نوفوباخموتوفكا وتخوض معارك مع قوات الإنزال الأوكرانية.