تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا اليوم.. 7 ممرات إنسانية لإجلاء سكان من مناطق محاصرة

تتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا لليوم الـ38، مع توقعات بفتح 7 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق محاصرة اليوم السبت.

وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن هذه الممرات تشمل ممرًّا لإجلاء السكان بوسائل نقل خاصة من مدينة ماريوبول وبالحافلات لسكان ماريوبول المغادرين مدينة برديانسك.

فيما يلي آخر تطورات اليوم الـ38 للحرب:

منذ ساعتين وكالة الأنباء الأوكرانية: دوي انفجارات وإطلاق نار في إنرجودار في منطقة زابوروجيا جنوب شرقي البلاد.

منذ ساعتين سفير روسيا بلندن: أي أسلحة بعيدة المدى تسلمها بريطانيا إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.

منذ ساعتين وكالة الأنباء الأوكرانية: دوي انفجارات وإطلاق نار في إنرجودار في منطقة زابوروجيا جنوب شرقي البلاد.

منذ 4 ساعات استخبارات الجيش البريطاني: القوات الأوكرانية تواصل التقدم مع استمرار انسحاب القوات الروسية من ضواحي كييف.

منذ 4 ساعات استخبارات الجيش البريطاني: القوات الأوكرانية تمكنت بعد قتال عنيف من تأمين طريق رئيسي في خاركيف شرقي البلاد.

منذ 4 ساعات استخبارات الجيش البريطاني: القوات الروسية انسحبت من مطار غوستوميل الذي كان مسرحا للقتال منذ بدء الصراع.

منذ 4 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي يعيد نشر قواته لتنفيذ مزيد من العمليات في سلوبوزانسكي ودونيتسك ولوهانسك.

منذ 4 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا تشرك وحداتها في إقليم ترانسنيستريا الانفصالي بمولدوفا، في عمليات على حدودنا.

منذ 4 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي خسر نحو 800 جندي من وحدات الفيلق الثاني خلال الأسبوع الماضي.

منذ 4 ساعات نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: تم الاتفاق على فتح ممرات لإجلاء مدنيين من ماريوبول وبرديانسك.

منذ 4 ساعات مستشار في الرئاسة الأوكرانية: لن يكون هناك صراع طويل الأمد يستنفد قدرات روسيا كما يتوقع البعض.

منذ 4 ساعات مستشار في الرئاسة الأوكرانية: روسيا ستنسحب من جميع المناطق باستثناء الجنوب والشرق وستحاول فرض شروطها.

منذ 4 ساعات وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت مطارات تابعة للقوات الأوكرانية في بولتافا ودنيبر وبيتروفسك.

منذ 4 ساعات وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت مستودع وقود في منشأة كريمنشوغ لتكرير النفط بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة.

منذ 4 ساعات المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية: لن ننشر قواتنا على الأراضي الأوكرانية تحت أي ظرف من الظروف.

منذ 4 ساعات المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية: إذا لم تنجح مفاوضات إسطنبول سنشهد زيادة في حرب العصابات داخل أوكرانيا.

منذ 4 ساعات وزارة الدفاع الروسية: تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز “مي 24” في منطقة سومي.