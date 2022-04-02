الجزائر.. وزارة الثقافة تمنع استعمال “الفرنسية” في تعاملاتها ونشاطاتها

أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية، اليوم السبت، منع التعامل باللغة الفرنسية في المراسلات والتعاملات والنشاطات الرسمية وتعميم استعمال اللغة العربية.

جاء ذلك وفق بيان للوزارة موجّه إلى الإدارات والمؤسسات التابعة لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وورد في البيان أنه “تطبيقًا لأحكام الدستور وقانون تعميم استعمال اللغة العربية، يُطلب منكم التقيد إلزامًا باستعمال اللغة العربية في كل أعمال الاتصال والتسيير الإداري والمالي والتقني (الفني)”.

ويشمل الإجراء تحرير كل الوثائق والمراسلات الإدارية والتقارير والمحاضر والاتفاقيات، وأن كل المناقشات والمداولات في الاجتماعات الرسمية والملتقيات والندوات (المؤتمرات) والتظاهرات لا بد أن تكون باللغة العربية باستثناء الدولية التي يمكن فيها استعمال اللغات الأجنبية إلى جانب العربية.

والخريف الماضي، منعت وزارتا التكوين (التدريب) المهني والشباب والرياضة استعمال اللغة الفرنسية في المراسلات الرسمية، تزامنًا مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وُصِفت بأنها مسيئة بحق الجزائر.

وباستثناء وزارة الدفاع، تستعمل كل الوزارات في الجزائر اللغة الفرنسية في أغلب مراسلاتها الداخلية وبياناتها الرسمية، على الرغم من أن الدستور ينص على أن “العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الأولى، كما أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية ثانية”.

ويقول خبراء ومؤرخون إن انتشار اللغة الفرنسية في الجزائر يعود إلى فرضها خلال الحقبة الاستعمارية التي استمرت 132 سنة (1830- 1962) ومحاربة الاحتلال للغة العربية، إضافة إلى تأخر تطبيق قوانين لتعريب الإدارة والتعليم بعد الاستقلال.