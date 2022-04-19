موديرنا تكشف عن جرعة تنشيطية من لقاح أكثر فاعلية ضد أوميكرون

كشفت شركة موديرنا، اليوم الثلاثاء، أن جرعة تنشيطية من لقاح مضاد لكوفيد-19 مخصص لاستهداف السلالة بيتا وأيضا فيروس كورونا الأصلي، أنتجت استجابة مناعية أفضل ضد عدد من سلالات الفيروس من بينها السلالة أوميكرون.

وأوضحت الشركة أن النتائج علامة جيدة بالنسبة لخططها لإنتاج جرعات مستقبلية تستهدف اثنتين من سلالات كوفيد-19.

We are also evaluating an updated #bivalent booster incorporating more Omicron-specific #mutations (mRNA-1273.214) in a Phase 2/3 study. Initial data on this candidate, expected in the second quarter will inform selection of fall 2022 booster for Northern Hemisphere. — Moderna (@moderna_tx) April 19, 2022

وقالت جاكلين ميلر -وهي من كبار علماء موديرنا- إن الشركة ليس لديها خطط فورية لطلب التصريح للقاح الثنائي الذي يشمل مكافحة السلالة بيتا.

وستحيل الشركة البيانات إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من أجل بدء العمل لإنتاج لقاح مستقبلي يشمل السلالة أوميكرون باعتبارها هدفًا.

واختبرت الشركة الجرعة التنشيطية على 300 شخص.

A 50 µg #booster dose of our first bivalent booster #vaccine candidate, mRNA-1273.211, demonstrated superiority against Beta, Delta and #Omicron variants of concern one month after administration, and superiority continued six months after administration. https://t.co/VuZyMTKOGe pic.twitter.com/KPWNxi3z82 — Moderna (@moderna_tx) April 19, 2022

في السياق، قالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة سينوفارم إن لقاحين مرشحين لمكافحة كوفيد-19 طورتهما وحدات في المجموعة لمكافحة السلالة أوميكرون، حازا الموافقة على إجراء التجارب السريرية عليهما لاستخدامهما جرعات تنشيطية في هونج كونج.

وأوضحت المجموعة في بيان أن اللقاحين المرشحين -اللذين يحتوي كل منهما على فيروس أوميكرون معطل أو “مقتول” والمماثلين للقاحي سينوفارم المستخدمين في الصين- سيتم اختبارهما على الراشدين الذين تلقوا بالفعل جرعتين أو 3 جرعات من أحد اللقاحات.

ويخوض العلماء في أنحاء العالم سباقًا لدراسة جرعات محدثة ضد أوميكرون بعد أن أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة المتكونة من اللقاحات التي أُنتجت لمكافحة السلالات القديمة تسفر عن نشاط أضعف في مجال القضاء على سلالة أوميكرون شديدة العدوى.