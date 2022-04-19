سياسة|الولايات المتحدة

موديرنا تكشف عن جرعة تنشيطية من لقاح أكثر فاعلية ضد أوميكرون

جرعة تنشيطية من لقاح مخصص لمكافحة السلالة بيتا أكثر فاعلية ضد أوميكرون (رويترز)
19/4/2022

كشفت شركة موديرنا، اليوم الثلاثاء، أن جرعة تنشيطية من لقاح مضاد لكوفيد-19 مخصص لاستهداف السلالة بيتا وأيضا فيروس كورونا الأصلي، أنتجت استجابة مناعية أفضل ضد عدد من سلالات الفيروس من بينها السلالة أوميكرون.

وأوضحت الشركة أن النتائج علامة جيدة بالنسبة لخططها لإنتاج جرعات مستقبلية تستهدف اثنتين من سلالات كوفيد-19.

وقالت جاكلين ميلر -وهي من كبار علماء موديرنا- إن الشركة ليس لديها خطط فورية لطلب التصريح للقاح الثنائي الذي يشمل مكافحة السلالة بيتا.

وستحيل الشركة البيانات إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من أجل بدء العمل لإنتاج لقاح مستقبلي يشمل السلالة أوميكرون باعتبارها هدفًا.

واختبرت الشركة الجرعة التنشيطية على 300 شخص.

في السياق، قالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة سينوفارم إن لقاحين مرشحين لمكافحة كوفيد-19 طورتهما وحدات في المجموعة لمكافحة السلالة أوميكرون، حازا الموافقة على إجراء التجارب السريرية عليهما لاستخدامهما جرعات تنشيطية في هونج كونج.

وأوضحت المجموعة في بيان أن اللقاحين المرشحين -اللذين يحتوي كل منهما على فيروس أوميكرون معطل أو “مقتول” والمماثلين للقاحي سينوفارم المستخدمين في الصين- سيتم اختبارهما على الراشدين الذين تلقوا بالفعل جرعتين أو 3 جرعات من أحد اللقاحات.

ويخوض العلماء في أنحاء العالم سباقًا لدراسة جرعات محدثة ضد أوميكرون بعد أن أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة المتكونة من اللقاحات التي أُنتجت لمكافحة السلالات القديمة تسفر عن نشاط أضعف في مجال القضاء على سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات