موديرنا تكشف عن جرعة تنشيطية من لقاح أكثر فاعلية ضد أوميكرون

كشفت شركة موديرنا، اليوم الثلاثاء، أن جرعة تنشيطية من لقاح مضاد لكوفيد-19 مخصص لاستهداف السلالة بيتا وأيضا فيروس كورونا الأصلي، أنتجت استجابة مناعية أفضل ضد عدد من سلالات الفيروس من بينها السلالة أوميكرون.

وأوضحت الشركة أن النتائج علامة جيدة بالنسبة لخططها لإنتاج جرعات مستقبلية تستهدف اثنتين من سلالات كوفيد-19.

We are also evaluating an updated #bivalent booster incorporating more Omicron-specific #mutations (mRNA-1273.214) in a Phase 2/3 study. Initial data on this candidate, expected in the second quarter will inform selection of fall 2022 booster for Northern Hemisphere.

— Moderna (@moderna_tx) April 19, 2022