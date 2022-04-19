عبر الجزيرة مباشر.. محافظ القدس للشعوب العربية والإسلامية: استيقظوا من سباتكم (فيديو)

قال محافظ القدس عدنان غيث للجزيرة مباشر إن “الاحتلال يحاول فرض سياسة الأمر الواقع وتقسيم المسجد الأقصى زمانيًّا ومكانيًّا”.

وأضاف غيث -في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر- أن المسجد الأقصى يأتي في صدارة قائمة خطة تهويد المدينة، مؤكدًا أن الأقصى “حق خالص للمسلمين فقط”.

وأوضح أن ما يحدث هذه الأيام “حلقة في سلسلة طويلة منذ احتلال القدس عام 1967 إلى اليوم”، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحاول منذ ذلك الوقت تفريغ المدينة وطمس هويتها وتهويدها.

وذكر أن الاحتلال يهدف -من خلال ما يقوم به من عمليات هدم وإبعاد- إلى تفريغ القدس من سكانها العرب، وخلق واقع بأكثرية من اليهود.

واستنكر المسؤول الفلسطيني سماح سلطات الاحتلال باقتحام الأقصى، وقال إنه تصرّف “إجرامي” و”عدوان غاشم” على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والأمة الإسلامية.

وأشار غيث إلى “شبكة الأنفاق المخيفة التي تنخر المسجد الأقصى المبارك”، ومنع سلطات الاحتلال القيام بأبسط عمليات الترميم التي توجد حاجة إليها.

وقال محافظ القدس إن ما يحدث من انتهاكات في الأقصى “سياسة ممنهجة لحكومة الاحتلال التي يديرها قادة من المستوطنين”، والتي أعلن رئيسها نفتالي بينيت حق المتطرفين في اقتحام المسجد.

ودعا محافظ القدس الشعوب العربية والإسلامية إلى أن “تصحو من سباتها وغفوتها مما يحدث في المسجد الأقصى”.

وشدد على أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى “قرارات عربية قوية تجبر الاحتلال على احترام مقدساتنا”.

وأعرب المسؤول عن خيبة أمله من تطبيع عدد من الدول العربية العلاقات مع الاحتلال رغم اعتداءاته المتواصلة على المقدسات الإسلامية.