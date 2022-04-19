روسيا تبدأ مرحلة جديدة من حربها على أوكرانيا ومهلة ثانية لآخِر المدافعين عن ماريوبول

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن موسكو بدأت مرحلة جديدة مما تسميه عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، متوقعًا أن تشكل تلك المرحلة تطورًا مهمًا.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة (إنديا توداي) التلفزيونية “تبدأ مرحلة أخرى من هذه العملية (في شرق أوكرانيا) وأنا على ثقة بأنها ستكون لحظة مهمة جدًا في هذه العملية الخاصة بأكملها”.

واتهمت روسيا الغرب بمحاولة إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تفعل كل ما باستطاعتها لإطالة أمد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عنه القول “الحجم المتزايد من إمدادات الأسلحة الأجنبية يبين بجلاء رغبتها (هذه الدول) في دفع نظام كييف للقتال” حتى الرمق الأخير.

بعد ضربة صاروخية روسية.. نيران هائلة تلتهم أحد مراكز خدمات إطارات السيارات في مدينة لفيف#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/NmrLKfvApB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 19, 2022

إلقاء السلاح فورًا

ودعت روسيا اليوم القوات الأوكرانية إلى “إلقاء السلاح فورًا” وأعلنت عن مهلة جديدة للمدافعين عن مدينة ماريوبول الساحلية للتخلي عن المقاومة، وطالبت وزارة الدفاع الروسية كييف إلى إظهار “المنطق وإصدار أوامر مماثلة للمقاتلين بوقف مقاومتهم العبثية”.

وأضافت “لكن لإدراكنا بأنهم لن يتلقوا هكذا توجيهات وأوامر من سلطات كييف، ندعو (المقاتلين) إلى اتّخاذ هذا القرار بشكل طوعي وإلقاء سلاحهم”.

كما دعت روسيا القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب إلى مغادرة مصنع آزوفستال للمعادن في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة بحلول الظهر بتوقيت موسكو، وقالت وزارة الدفاع “نضمن بقاء كل من يلقى سلاحه على قيد الحياة”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الانفصاليين المدعومين من روسيا إدوارد باسورين قوله في وقت سابق اليوم إن قوات الانفصاليين تحاول اقتحام المصنع.

تحرير شرق أوكرانيا

وأكد وزير الدفاع الروسي اليوم أن موسكو تسعى إلى “تحرير” شرق أوكرانيا، لكنه اتّهم الغرب بإطالة أمد العملية العسكرية عبر تزويد كييف بالأسلحة.

وقال “نطبّق تدريجيا خطتنا الرامية لتحرير جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين”، في إشارة إلى المنطقتين الخاضعتين لسلطة متمرّدين موالين لموسكو في شرق أوكرانيا. وأضاف أن واشنطن وحلفاءها يحاولون “إطالة أمد” الحملة عبر تزويد كييف بالأسلحة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قوات الصواريخ والمدفعية قصفت 1260 هدفا في أوكرانيا الليلة الماضية، وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز ميج-29 في منطقة دونيتسك.

وأعلن سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كريمينا بشرق أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية انسحبت من المدينة.

وقال جايداي في إفادة صحفية إن “كريمينا تحت سيطرة الروس. لقد دخلوا المدينة”.

زيادة التعاون الاستراتيجي

من جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم إن الصين أبلغت روسيا بأنها ستواصل زيادة “التعاون الاستراتيجي” معها بصرف النظر عن تقلبات الوضع الدولي.

وجاء في البيان أن له يو تشنغ نائب وزير الخارجية الصيني أبلغ أندريه دينيسوف السفير الروسي في الصين بهذا التأكيد.

وأضاف البيان أن له أشار إلى الزيادة التي تقترب من 30% في التجارة الصينية الروسية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري باعتبارها دليلا على “القوة المتينة والأصيلة” التي يتسم بها التعاون بين البلدين.

لا اتفاق على ممرات آمنة

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك اليوم الثلاثاء إن بلادها لم تتمكن لليوم الثالث على التوالي من الاتفاق مع روسيا على فتح أي ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين في المدن والبلدات الأوكرانية.

وكتبت فيريشتشوك على فيسبوك “اليوم، 19 أبريل نيسان، لا توجد للأسف ممرات إنسانية”، وقالت إن القصف المكثف استمر في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن روسيا شنت هجوما جديدا.

وتكرر فشل محاولات فتح ممرات آمنة للمدنيين لمغادرة مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، وألقى كل طرف باللوم على الآخر. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

وأضافت فيريشتشوك “بحسب ماريوبول: (الروس) يرفضون توفير ممر لخروج المدنيين في اتجاه بيرديانسك”.

وأوضحت أن “مفاوضات صعبة” تجري لمحاولة ترتيب فتح ممرات إنسانية في منطقة خيرسون الجنوبية وفي منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.