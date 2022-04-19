“مقاطعة المنتجات السويدية”.. حملة تتصاعد عربيًا بعد إحراق سياسي متطرف نسخة من القرآن (شاهد)

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة المنتجات السويدية ردًا على واقعة إقدام اليميني المتطرف راسموس بالودان على حرق نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة في السويد قبل أيام.

وعبّر ناشطون عن سخطهم من تصرف بالودان، وتصدر وسم #مقاطعة_المنتجات_السويدية قائمة الوسم الرائج في أغلب الدول العربية.

وخلال الأيام الماضية حصلت صدامات بين رجال الأمن السويدي ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على إقدام حركة (سترام كورس) اليمينية المتطرفة بحرق نسخ من القرآن خلال تجمعاتها العامة والتباهي بذلك.

وسبق للناشط الذي ينشر تسجيلات على موقع يوتيوب إثارة الجدل في عدة مناسبات خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2019، أحرق مصحفًا ملفوفًا في لحم خنزير مقدد وحظر فيس بوك حسابه لمدة شهر بعد أن نشر صورة تربط بين الهجرة والجريمة.

ونددت 14 دولة ومنظمة عربية وإسلامية، عبر بيانات رسمية، بقيام زعيم حزب دنماركي، الخميس، بإحراق نسخة من القرآن الكريم بمدينة لينشوبينغ جنوبي السويد.

و قالت وزارة الخارجية التركية، إن “الهجوم السافل الأخير على القرآن الكريم في السويد، يظهر أن العالم لم يستخلص العبر من التاريخ، وأنه ما زال يتردد في الحد من الأعمال الاستفزازية العنصرية والمعادية للإسلام”.

يحرقون قراننا ويحاربون حجابنا ونحن نشتري بضائعهم الى متى ؟ #مقاطعة_المنتجات_السويدية pic.twitter.com/QUXw9bkioI — جبرين عيسى (@jebren_) April 18, 2022

وأعربت السعودية عن إدانتها “للإساءة المتعمدة للقرآن والتحريض ضد المسلمين، داعية لتضافر جهود نبذ الكراهية والتطرف”، فيما طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، السلطات السويدية بـ”الرد القوي والصريح على إحراق نسخة من القرآن”، واصفا ما تم بأنه “عمل مشين ومثال واضح على الكراهية”.

وفي مصر، قال وزير الأوقاف المصري محمد جمعة، إن حرق القرآن “عنصرية مقيتة تؤجج مشاعر الكراهية”، داعيا إلى “تجريم ازدراء الأديان”، فيما استدعت الخارجية العراقية، الأحد، القائم بأعمال السفارة السويدية في بغداد هاكان روث، على خلفية الحادث، واعتبرته ” استفزازا لمشاعر المسلمين وأساء بشكل بالغ الحساسية لمقدساتهم”.

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ردا على حرق المصحف لـ10أيام متتالية أمام عدسات الكاميرات وحماية شرطة السويد في #شهر_القرآن pic.twitter.com/FkinldRYD5 — محمد عباسM.Abbas (@Abbasmohamed67) April 18, 2022

وحاول بالودان سابقًا حرق نُسخ من المصحف في عدد من الدول الأوربية الأخرى بينها فرنسا وبلجيكا.

وفي عام 2020 سُجن بالودان في الدنمارك مدة شهر واحد بعد إدانته بالعنصرية.