تطور جديد.. كتائب القسام تعلن إطلاق صواريخ أرض-جو تجاه طائرات إسرائيلية في سماء غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر الثلاثاء، إطلاق صواريخ أرض- جو على طائرات إسرائيلية، شنت غارات على قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان مقتضب حصلت الجزيرة مباشر على نسخة منه “تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت في تمام الساعة 01:35 من فجر اليوم للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو”.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها القسام إطلاق صواريخ أرض جو، باتجاه طائرات إسرائيلية، منذ نوفمبر/تشرين الأول 2012.

ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعقيبا فوريا على ما ذكرته كتائب القسام.

لكن الاحتلال كان قد أصدر في وقت سابق بيانا قال فيه إن طائراته المقاتلة استهدفت “ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لحركة حماس”.

وقال إن الغارة، جاءت ردًا على “إطلاق قذيفة صاروخية تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية مساء الاثنين”.

وكان الجيش قد أعلن في بيان سابق، مساء الإثنين، أن منظومة الدفاع الصاروخي المعروفة باسم القبة الحديدية، اعترضت “قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل”.

ولم تعلن أي جهة في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق قذائف تجاه إسرائيل.

ويأتي هذا التطور، في ظل الأوضاع المتوترة بالضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.

وسبق للفصائل الفلسطينية في غزة، أن حذرت من استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين المسلمين فيه، متوعدة بأنها “لن تصمت في حال تم تجاوز الخطوط الحمراء”.

واقتحم مستوطنون المسجد الأقصى يومي الأحد والإثنين وسط حراسة مشددة من الشرطة.

والأحد، حمّلت حركة حماس التي تدير قطاع غزة إسرائيل المسؤولية عن تداعيات الأوضاع في المسجد الأقصى بالقدس، قائلة إن “المسجد خط أحمر، والاحتلال يتحمل مسؤولية اعتدائه على المصلين”.

كما قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة في تصريح صحفي مقتضب، “إن ما يجري في القدس من انتهاكات يعادله أرواحنا، وإن تهديدات العدو بوقف التسهيلات عن غزة لا تستطيع أن تجعلنا نصمت عما يجري في القدس والضفة المحتلة”.