الشابي للجزيرة مباشر: “جبهة الخلاص الوطني” تهدف إلى توحيد القوى سعيًا لإنقاذ تونس (فيديو)

قال أحمد نجيب الشابي -رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل- إن مبادرة “جبهة الخلاص الوطني” جاءت استجابة لمتطلبات الوضع الذي تعيشه تونس، وهي تجميع التونسيين لإخراج البلاد من أزمتها السياسية.

وأضاف -في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر- أن البلاد تعيش منذ 8 أشهر “ارتدادًا على الديمقراطية” بعد حلّ المؤسسات المنتخبة بالكامل وتجميع السلطات التشريعية والتنفيذية بيد الرئيس قيس سعيّد.

وزاد الشابي أن الشعب التونسي قضى 10 سنوات وهو يسعى لإرساء مناخ من الحرية والديمقراطية، واصفًا الدولة بأنها عمليًّا “في حالة إفلاس”.

ومضى إلى القول إن المواد الغذائية الأساسية والأدوية شحيحة في الأسواق، وذهب إلى أن “تونس في حالة خطرة ومهددة بالتفكك والانهيار”.

وأوضح أن الخطوات التي وضعتها المبادرة للخروج من الأزمة هي توحيد القوى التي تسعى لإنقاذ البلاد عبر حوار وطني، سعيًا لتشكيل حكومة لديها برنامج إنقاذ للمجالين الاقتصادي والسياسي.

وأفاد ضيف المسائية بأن لقاء جمعه برئيس حزب النهضة راشد الغنوشي اتفقا خلاله على ضرورة إنجاز المبادرة في أسرع وقت، كما جمعه لقاء آخر مع 6 مجموعات برلمانية، شددت أيضًا على ضرورة تشكيل الجبهة.

وصرّح الشابي بعزم مجموعة “مواطنون ضد الانقلاب” للدفاع عن الحريات الانضمام إلى الجبهة، وأضاف أن لقاء آخر سيجمعه بالحزب الجمهوري.

وقال الشابي إنه لم يتواصل بعد مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص المبادرة، مشيرًا إلى أن الاتحاد هو صاحب الدعوة إلى حوار وطني إلا أنه “مع الأسف وضعها بين يدي رئيس الجمهورية الذي لا يؤمن بها”.

ورأى أن الاتحاد العام للشغل مكون أساسي في الساحة السياسية، وأن له ثقلًا اجتماعيًّا ورصيدًا تاريخيًّا قويًا. أما عن الفرقاء السياسيين الرافضين لوجود حزب النهضة في الساحة، فقال الشابي إن تطور الأوضاع سيجعلهم يدركون ضرورة التقاء الجميع.

هل يجتمع فرقاء تونس تحت راية "جبهة الخلاص الوطني"؟#المسائية pic.twitter.com/psh9KdIkqf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 18, 2022

وردّ الشابي على وصف قيس سعيّد ما يقوم به معارضوه بأنه “بؤس سياسي”، قائلًا إن تصريحاته توضح “غيظه من تقارب القوى السياسية المعارضة من أجل العمل لإنقاذ تونس من الأزمة”.

واعتبر السياسي التونسي زيارة سعيّد للقوات المسلحة والأمنية وإلقاء خطابات نارية ضد المواطنين “أمرًا غير مسبوق في أي من الديمقراطيات”، ومضى إلى أنه “يقسِّم الشعب ويحرِّض بعضه على بعض”.

"بؤس سياسي" هكذا وصف #قيس_سعيد ما يقوم به معارضوه.. والشابي يرد: أول رئيس يقسِّم الشعب ويحرِّض بعضه على بعض#تونس pic.twitter.com/L5HoBAWCRA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 18, 2022

وعلّق الشابي على رفض سعيّد للحوار وإصراره على خارطة الطريق التي وضعها بأنه “يخدم أجندته الخاصة ونيل تزكية شعبية”، ورجّح أنه سيذهب إلى استفتاء دون مشاركة القوى السياسية والاجتماعية “لأنه لا يؤمن بالحوار”.

واعتبر ضيف المسائية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء قد تكون ضئيلة، موضحًا أن سعيّد يحظى بتأييد شعبي لكنه غير نشيط، مع احتمال أن يلجأ إلى الانتخابات في نهاية العام “لنيل التزكية مثل ما يفعل كل ديكتاتور”، على حد تعبيره.

وشدد على ضرورة حل الأزمة بالتشارك لأن تونس “ليست ضيعة أحد” بل ملك لكل التونسيين وقواهم السياسية والمجتمعية في إطار التعددية والشفافية، ليتفقوا على قانون انتخابي جديد وإصلاحات دستورية واستفتاء شعبي بين قوى متكافئة الفرص.

وعاد الشابي ليؤكد “لن ننخرط في التزكية التي لجأ إليها سعيّد لتشريع اغتصابه للسلطة”. وتابع أن الوضع بذلك سيبقى متأزمًا، وستظل النخب السياسية منقسمة والوضع الاجتماعي متدهورًا “يتطلب قيادة جديدة”.