رغم محاولات منعه.. إقامة مهرجان إسرائيلي في سيناء (فيديو)

نشرت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر مقطعًا مصورًا يرصد بدء الاحتفال بمهرجان (نابيا) الإسرائيلي في فندق هيلتون نويبع.

وقالت الحركة إن المهرجان سيقام لمدة 3 أيام، مشيرة إلى أنه رغم علم إدارة الفندق بالحملة المقامة ضد المهرجان إلا أنها “فتحت أبواب الفندق للصهاينة واستضافتهم ليرقصوا على أرض سيناء في عيد تحريرها”.

ودعت إلى المشاركة في حملة المقاطعة المتصاعدة ضد المهرجانات الإسرائيلية وضد فندق هيلتون نويبع وفضحه أمام الجميع، بحسب قولها.

وأشارت الحركة إلى إصرار إسرائيل على إقامة الحفلات على أرض سيناء وبحماية شركات أمن إسرائيلية وفي فنادق ومنتجعات مصرية.

للاسف بدأ المهرجان الصهيوني Nabia festival الممتد لثلاثة أيام علي أرض سيناء

الاحتلال الصهيوني يحتفل الحفلات على أرض سيناء المحررة وبحماية شركات أمن اسرائيلية، وفي فنادق ومنتجعات مصرية يأتي هذا بعد ذكرى مجزرة بحر البقر في مصر وعيد تحرير سيناء pic.twitter.com/nSK8SZJ4cQ — BDSEgypt (@BdsEgypt) April 18, 2022

وأشارت الحركة إلى استجابة إدارة فندق (توليب) لدعوات منع استضافة المهرجان.

وغردت عبر حسابها “نستمر في الحملة والتغريد بعد نجاحنا في الضغط على فندق توليب”.

ونددت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر بتزامن الاحتفالات الإسرائيلية مع ذكرى مذبحة بحر البقر في مصر قبيل حرب أكتوبر وعيد تحرير سيناء.

وتعرضت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر للعديد من التهديدات بعد أن تمكنت من الضغط على إدارة فندق (توليب) لمنع استضافة المهرجان.

نستمر في الحملة والتغريد بعد نجاحنا في الضغط على فندق توليب يمكننا النجاح مرة أخرى، مهم جداً الدخول الى تطبيقات السفر وحجز الفنادق وتقييم الفنادق المتورطة بشكل سلبي.

استمروا بالتدوين على هاشتاج #أوقفوا_المهرجانات_الصهيونية — BDSEgypt (@BdsEgypt) April 18, 2022

ويأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن وصول أول رحلة طيران مباشرة، أمس الأحد، بين تل أبيب وشرم الشيخ في ظل توافد للسياح الإسرائيلين للاحتفال بما يُسمَّى “عيد الفصح” على أرض سيناء.

وقالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في تغريدة “في حدث مؤثر وتاريخي، أقلعت صباح اليوم الأحد أول رحلة طيران مباشر من تل أبيب إلى شرم الشيخ”.

وأضافت “لوحظ ازدحام كبير على معبر طابا حيث يتوجه خلال هذا الأسبوع آلاف السياح الإسرائيليين إلى شرم الشيخ وطابا، ومن المتوقع أن يمر عبر المعبر اليوم ما يقارب 5000 سائح”.

وكانت مصر وإسرائيل قد اتفقتا، في مارس/آذار الماضي، على تدشين خط طيران مباشر بين مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب ومطار شرم الشيخ المصري.

وتُعد مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979، أعقبه إطلاق رحلات جوية مباشرة بينهما، وأُسِّست شركة طيران سيناء التابعة لمصر للطيران بشكل خاص لتسيير الرحلات بين البلدين.