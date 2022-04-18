سياسة|مصر

رغم محاولات منعه.. إقامة مهرجان إسرائيلي في سيناء (فيديو)

شعار مهرجان نابيا الإسرائيلي
شعار مهرجان "نابيا" الإسرائيلي مدوَّن عليه مكان إقامته في مدينة نويبع المصرية (مواقع)
18/4/2022-|آخر تحديث: 19/4/202212:03 PM (مكة المكرمة)

نشرت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر مقطعًا مصورًا يرصد بدء الاحتفال بمهرجان (نابيا) الإسرائيلي في فندق هيلتون نويبع.

وقالت الحركة إن المهرجان سيقام لمدة 3 أيام، مشيرة إلى أنه رغم علم إدارة الفندق بالحملة المقامة ضد المهرجان إلا أنها “فتحت أبواب الفندق للصهاينة واستضافتهم ليرقصوا على أرض سيناء في عيد تحريرها”.

ودعت إلى المشاركة في حملة المقاطعة المتصاعدة ضد المهرجانات الإسرائيلية وضد فندق هيلتون نويبع وفضحه أمام الجميع، بحسب قولها.

وأشارت الحركة إلى إصرار إسرائيل على إقامة الحفلات على أرض سيناء وبحماية شركات أمن إسرائيلية وفي فنادق ومنتجعات مصرية.

وأشارت الحركة إلى استجابة إدارة فندق (توليب) لدعوات منع استضافة المهرجان.

وغردت عبر حسابها “نستمر في الحملة والتغريد بعد نجاحنا في الضغط على فندق توليب”.

ونددت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر بتزامن الاحتفالات الإسرائيلية مع ذكرى مذبحة بحر البقر في مصر قبيل حرب أكتوبر وعيد تحرير سيناء.

وتعرضت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر للعديد من التهديدات بعد أن تمكنت من الضغط على إدارة فندق (توليب) لمنع استضافة المهرجان.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن وصول أول رحلة طيران مباشرة، أمس الأحد، بين تل أبيب وشرم الشيخ في ظل توافد للسياح الإسرائيلين للاحتفال بما يُسمَّى “عيد الفصح” على أرض سيناء.

وقالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في تغريدة “في حدث مؤثر وتاريخي، أقلعت صباح اليوم الأحد أول رحلة طيران مباشر من تل أبيب إلى شرم الشيخ”.

وأضافت “لوحظ ازدحام كبير على معبر طابا حيث يتوجه خلال هذا الأسبوع آلاف السياح الإسرائيليين إلى شرم الشيخ وطابا، ومن المتوقع أن يمر عبر المعبر اليوم ما يقارب 5000 سائح”.

وكانت مصر وإسرائيل قد اتفقتا، في مارس/آذار الماضي، على تدشين خط طيران مباشر بين مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب ومطار شرم الشيخ المصري.

وتُعد مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979، أعقبه إطلاق رحلات جوية مباشرة بينهما، وأُسِّست شركة طيران سيناء التابعة لمصر للطيران بشكل خاص لتسيير الرحلات بين البلدين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل