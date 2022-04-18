إسرائيل تعلن اعتراض قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، اعتراض قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال الجيش في بيان نشره عبر تويتر “القبة الحديدية تعترض قبل قليل قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل”.

وأضاف “صفارات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية قرب غزة للتحذير من صواريخ محتملة”.

ولم يذكر جيش الاحتلال مزيدًا من التفاصيل، كما لم تعلن أي جهة في قطاع غزة عن إطلاق قذائف تجاه إسرائيل حتى الآن.





وأمس الأحد، قالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي سيزيد من نشر أنظمة الدفاع الجوي (بطاريات القبة الحديدية) في جنوبي البلاد بسبب الخشية من إطلاق الصواريخ من غزة.

ويأتي ذلك في ظل الأوضاع المتوترة بالضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وتحذر الفصائل الفلسطينية في غزة من استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين المسلمين فيه، متوعدة بأنها “لن تصمت في حال تم تجاوز الخطوط الحمراء”.

ولليوم الثاني على التوالي، منذ بدء “عيد الفصح” اليهودي (يمتد من مساء الجمعة ويستمر حتى الخميس) يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من الشرطة.

وقبل الاقتحام، تُجبر شرطة الاحتلال الإسرائيلية المصلين المسلمين على إخلاء ساحات المسجد.

مسيرة الأعلام

في السياق، طلب متطرفون يهود من شرطة الاحتلال السماح لهم بتنظيم “مسيرة الأعلام” الاستفزازية في شرقي مدينة القدس المحتلة، الأربعاء المقبل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن “ناشطين يمينيين طلبوا من الشرطة الإذن بتنظيم مسيرة الأعلام في القدس يوم الأربعاء”.

ويخطط المتطرفون اليهود للانطلاق بالمسيرة من ميدان صفرا غربي القدس، حتى أسوار البلدة القديمة في شرقي القدس، وصولًا إلى باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، وفق المصدر ذاته.

وأضافوا في طلبهم “ليس لدينا أي نية لأن نرتدع من التهديدات. الآن تحديدًا سوف نسير مع الأعلام (الإسرائيلية) بفخر”.

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات المسجد الأقصى، وسط اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين و”جماعات الهيكل” اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامنًا مع “عيد الفصح” اليهودي.