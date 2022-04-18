جراء توقف الإنتاج.. مؤسسة النفط الليبية تعلن “القوة القاهرة” بحقل الفيل (فيديو)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأحد، حالة القوة القاهرة بشأن حقل الفيل النفطي جنوبي البلاد بعد توقف الإنتاج الناجم عن تعرضه، منذ السبت، لمحاولات غلق تعسفي بسبب دخول أفراد ومنع العاملين من العمل.

و”القوة القاهرة” هي وقف عمليات إنتاج النفط في الحقل أو ميناء تصدير الخام، بشكل مؤقت، لحين انتهاء مختلف الأسباب التي تعيق عمله.

وطالبت المؤسسة بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط عن الصراعات “للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة أصلاً، بسبب تبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية”.

بدورها، حذرت وزارة النفط الليبية من حرمان البلاد من “عوائد مجزية” ودعت إلى إعلاء المصلحة الوطنية وعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في المعركة السياسية لتحقيق مكاسب.

وقالت “سينجم عن تلك الإغلاقات (لحقول وموانئ) خفض الإنتاج قسرا، ما يمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة عن بيع النفط والغاز مستفيدين بالارتفاع الحاصل في الأسعار العالمية”.

وأوضحت الوزارة أن الإغلاق “يشكل تفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة”.

والسبت، أعلنت مجموعة من أعيان جنوب ليبيا في بيان مصور أمام حقل الفيل النفطي، إيقاف إنتاج وتصدير النفط من حقول بمناطقهم اعتبارا من الأحد، لحين تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة -السلطة- للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وترفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وحقل الفيل النفطي هو أكبر حقل بحوض مرزق جنوب غربي ليبيا، وينتج 125 ألف برميل يوميا.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي، وسط مخاوف من الانزلاق لحرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة يرأسها الدبيبة.