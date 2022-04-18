بعد اغتصاب طفلة في الثالثة.. رئيس بيرو يريد “إخصاء” مغتصبي الأطفال

أعلن رئيس بيرو بيدرو كاستيلو أن حكومته تريد فرض عقوبة الإخصاء الكيميائي الإجباري على الأشخاص المدانين باغتصاب الأطفال.

واستنكر رئيس بيرو جريمة اغتصاب طفلة في سن الثالثة، والتي سببت صدمة في البلاد، قائلًا إن الحكومة لن “تتسامح مع الجرائم الجنسية ضد الأطفال، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب”.

واستشهد كاستيلو بدول مثل روسيا وبولندا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا ومولدوفا، والتي تطبّق عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المغتصبين.

ولا بد من موافقة البرلمان على تطبيق هذا الإجراء.

وتقوم هذه العقوبة على إعطاء المحكومين أدوية تثبّط الرغبة الجنسية، إما بشكل وقائي أو لمنع تكرار الجرائم.

وبحسب وزارة حقوق المرأة في بيرو، تعرّض أكثر من 21 ألف قاصر للاغتصاب خلال السنوات الأربع الماضية، وسجّلت 6929 حالة خلال العام الماضي وحده.

وتصل عقوبة مغتصبي القصّر دون سن 14 عامًا في بيرو إلى السجن مدى الحياة.

وسببت جريمة اغتصاب الطفلة وتعذيبها من قبل شخص يبلغ من العمر 48 عامًا صدمة كبيرة في البلاد، وأحرق سكان المنزل الذي وقعت فيه الجريمة.

وعثرت الشرطة على الطفلة فاقدة للوعي نتيجة الجريمة، قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.