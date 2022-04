اعتقال رجل يحمل سكينا بعد مواجهته للشرطة قرب مقر رئيس الوزراء البريطاني

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، رجلًا مسلحًا بسكين واجه ضابطين من شرطة وزارة الدفاع بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وأغلقت الشرطة طريق وايتهول -الذي يضم العديد من الإدارات الحكومية بما فيها وزارتا الخارجية والدفاع ويؤدي إلى مكتب جونسون ومقر إقامته في داوننغ ستريت- لعدة ساعات ثم أعادت فتحه.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان إنها فتحت تحقيقًا في أعقاب الحادث الذي وقع في ساحة عروض احتفالية تطل على حديقة سانت جيمس.

UPDATE: We've released a statement following an incident at Horse Guards earlier during which two MOD Police officers were confronted by a man with a knife.

The man was arrested. He remains in custody.

The incident is not being treated as terror-related. https://t.co/c6FHS3zbI4

— MPS Westminster (@MPSWestminster) April 18, 2022