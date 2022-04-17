ياسين أقطاي: الأقصى والقدس هما خط أحمر بالنسبة لتركيا (فيديو)

أدان ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، السبت، بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى واعتداءها على المصلين فيه، معتبرا أن المسجد والقدس “خطا أحمر”.

وأضاف أقطاي خلال مشاركته في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “تركيا عبرت عن إدانتها الشديدة للأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى المبارك”.

وأضاف أقطاي “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال مرارا إن المسجد الأقصى، والقدس هما خط أحمر بالنسبة لنا”.

والجمعة الماضي، اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى أثناء تواجد المصلين، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين داخله واعتقال المئات.





وأكد أقطاي انعدام تأثير التقارب التركي الإسرائيلي على المواقف التركية إزاء الممارسات الاحتلالية في الأقصى.

وشدد أقطاي على أن إعادة العلاقات مع إسرائيل لا يعني نسيان حقوق الشعب الفلسطيني مؤكدا أنها قضية الشعب التركي بالكامل.

وفي التاسع من مارس/أذار الماضي، زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ العاصمة التركية أنقرة تركيا؛ حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان في زيارة ترمي لتحسين العلاقات بين الطرفين بعد سنوات من تصدعها.

وأكد أقطاي خلال حديثه مع “المسائية” أن أردوغان أكد على حقوق الشعب الفلسطيني خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي، كما شدد على التزامه بالمطالب الفلسطينية والتي من أهمها حل الدولتين.