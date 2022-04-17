مشير المصري: حماقات بينيت في المسجد الأقصى ستكلفه مستقبله السياسي (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشير المصري، إن أي محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لارتكاب “حماقات” في المسجد الأقصى ستُواجه برد عنيف وستكلفه مستقبله السياسي.

وأضاف المصري خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، السبت، أن فصائل المقاومة لن تسمح بذبح القرابين في باحة المسجد الأقصى، وأن كل الخيارات ممكنة لمنع هذه “الخطوة الاستفزازية”.

وشدد على أن ذبح المستوطنين للقرابين في باحات المسجد الاقصى يعني “ذبح مستقبلهم ولكل فعل ردة فعل وفصائل المقاومة جاهزة للرد”.

وتابع “التنسيق بين فصائل المقاومة مستمر أكثر من السابق وغرفة العمليات المشتركة في انعقاد دائم”، مؤكدًا أن الرد سيكون فوريًّا.

وكانت (حماس) قد نفت وجود أي هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ما يُتداول في هذا الشأن عارٍ عن الصحة.

وكشف القيادي في حماس أن الاتصالات التي تمت بين قيادة الحركة وعدد من الأطراف العربية والدولية تم التركيز فيها على أن حماس لا يمكنها القبول بالتهدئة واحترام بنودها طالما أن “العدو مُصِر على العربدة في باحات المسجد الأقصى”.

وقال إن حماس ترفض التهديد والوعيد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما نقلته الحركة للوسطاء العرب والأجانب هو أنه “إذا خرجت الأمور عن وضعها الطبيعي في القدس فإن صواريخ المقاومة جاهزة للرد”.

وأبرز المصري أن نتائج معركة “سيف القدس” ما زالت ظاهرة للعيان وأن السلوكيات الاستفزازية اليوم أكثر وضوحًا وتصعيدًا، داعيًا نفتالي بينيت إلى الاستفادة من تجربة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وتابع المصري بالقول إن مشروع التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصل إلى الباب المسدود، وإن استهداف المرابطين في المسجد الأقصى “خط أحمر دونه الكثير من الدماء”، على حد وصفه.

وشدد على أن الاستفزازات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والضفة الغربية ما كان له ليستمر لولا وجود “مظلة عربية” لتأمين هذه الإجراءات إلى جانب إصرار السلطة الفلسطينية على مزيد من التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية ولو على حساب الالتزام بالقرارات الوطنية.

وتواصلت، طوال السبت، احتجاجات الفلسطينيين بعد يوم من اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين، واندلعت مواجهات في أبو ديس شرقي القدس المحتلة بين طلبة في جامعة القدس وجنود الاحتلال.