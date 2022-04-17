مدير المسجد الأقصى: نعيش حربا دينية سياسية تثيرها حكومات متطرفة (فيديو)

قال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة “حرب دينية سياسية تثيرها حكومات متطرفة تساعد المتطرفين في اقتحاماتهم اليومية لباحات المسجد الأقصى”.

وأضاف في حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، السبت “دائمًا ما تكون الأعياد اليهودية للتنغيص على المسلمين، إذ يحرّض متطرفون على اقتحام المسجد الأقصى، وفي الفترة الأخيرة تحرّض جماعات متطرفة على ذبح القرابين في المسجد الأقصى”.

وتابع الكسواني “فشل المتطرفون (الإسرائيليون)، الجمعة، في إثارة الفوضى بالمسجد والوصول إلى أهدافهم الرامية إلى إشعال حرب دينية بالمنطقة”.

وأشار إلى استمرار اعتكاف الفلسطينيين بالمسجد لمنع أي اعتداءات، مضيفًا أن المسجد الأقصى خالص للمسلمين لا يقبل القسمة أو الشراكة.

واستطرد “نحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة بخصوص التصعيد والاعتداء على المسجد والمسلمين، وقد بدأت لجنة في حصر الأضرار التي لحقت بالمسجد جراء ما وقع أمس الجمعة”.

واعتصم عدد كبير من المصلين في المسجد الأقصى تزامنًا مع مواصلة جماعات “الهيكل” حشد مناصريها لاقتحامه بشكل مكثّف في “عيد الفصح” اليهودي.

ويتزايد توافد الفلسطينيين من الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى للصلاة والرباط فيه على الرغم من التشديدات الأمنية، وذلك لحماية المسجد في ظل تهديد جماعات “الهيكل” باقتحامه وذبح القرابين في باحاته.

ومنذ مطلع مارس/آذار الماضي، تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة توترًا شديدًا في ظل سلسلة هجمات شنها فلسطينيون ردًا على اعتداءات إسرائيلية.