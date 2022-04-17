بالقرآن.. شاب يتحدى قوات الاحتلال في باحة المسجد الأقصى (فيديو)

تداولت منصات فلسطينية ونشطاء مقطع فيديو يوثّق تحدي شاب فلسطيني لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح، واستمراره في قراءة القرآن رغم اقتحامها لباحات المسجد الأقصى.

ويظهر الشاب وهو يجلس في باحات الأقصى، وحوله عدد كبير من قوات الاحتلال الذين جاءوا لاقتحام الأقصى، وطرد المصلين منه.

في تحدٍّ لقوات الاحتلال.. شاب يقرأ القرآن في باحة المسجد الأقصى#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/qsbAAEH4ZF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 17, 2022

وفي وقت سابق من الأحد، اقتحم 545 مستوطنًا إسرائيليًا ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية.

وتمّت الاقتحامات على شكل مجموعات، ضمّت كل مجموعة عشرات المستوطنين.

واستمر الاقتحام نحو 3 ساعات ونصف، قبل أن ينسحب المستوطنون وقوات الشرطة من المسجد.





وقبيل اقتحام المستوطنين، أجبرت الشرطة المصلين على إخلاء المسجد، واعتدى أفرادها بالضرب على عدد منهم، مستخدمين الهراوات، واعتقلوا أحدهم.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد تحت حراسة الشرطة طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية.

لكن اقتحام اليوم يكتسب حساسية خاصة نظرًا لتزامنه مع عيد الفصح اليهودي (بدأ مساء الجمعة الماضي، ويستمر أسبوعًا).





في السياق، قال شهود عيان إن الاحتلال اعتقل 8 فلسطينيين على الأقل بينهم فتاة في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية.

وأضاف الشهود أن المعتقلين نقلوا للتحقيق معهم في مركز القشلة وسط المدينة.

ولم يتسن معرفة سبب الاعتقالات، كما لم يصدر بيان رسمي عن الشرطة الإسرائيلية بشأنها.