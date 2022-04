روسيا تنذر آخر المدافعين عن ماريوبول وقصف مصنع أسلحة قرب كييف ومنحة أوربية إضافية لأوكرانيا

وجّهت روسيا، اليوم الأحد، إنذارًا نهائيًّا لآخر المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول مطالبة إياهم بإلقاء سلاحهم وإخلاء الميناء الاستراتيجي في جنوب شرقي أوكرانيا الذي سيشكل الاستيلاء عليه انتصارًا مهمًّا لموسكو.

وأعلنت القوات الروسية أيضًا أنها قصفت، الأحد، مصنعًا جديدًا للأسلحة بالقرب من كييف لليوم الثالث على التوالي بعدما هددت بتكثيف الضربات ضد العاصمة الأوكرانية ردًّا على تدمير سفينة قيادة أسطولها في البحر الأسود. كما استمر قصف المناطق السكنية والحصار الجزئي لمدينة خاركيف.

وأعلن الاتحاد الأوربي اليوم تقديم 50 مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا لشراء سلع إنسانية، وأوضح في بيان أنه من المنتظر تخصيص 45 مليون يورو من هذه الأموال لأوكرانيا بينما ستذهب 5 ملايين يورو المتبقية إلى مولدوفا المجاورة لأوكرانيا.

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني، الأحد، إن القوات الروسية مستمرة في شن هجمات جوية على ماريوبول بينما يُشتبه في أن كتائب البحرية الروسية ” تستعد لعملية يقوم بها المظليون” للهبوط في المدينة. وتقول القوات الروسية إنها سيطرت على المدينة بشكل شبه كامل بعد قتال عنيف باستثناء جيب للمقاومة.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، الوضع في ماريوبول بأنه “خطير وغير إنساني”، واتهم روسيا بأنها “تحاول عمدًا تدمير أي شخص في ماريوبول”، داعيًا الغرب إلى تزويد كييف “فورًا” بالأسلحة الثقيلة التي يطلبها منذ أسابيع لـ”رفع الحصار” عن المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها 441 ألف شخص قبل الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/شباط الماضي.

قبل ذلك، هدد الرئيس الأوكراني بإيقاف محادثات السلام مع موسكو إذا “تمت تصفية” آخر الجنود الأوكرانيين في ماريوبول، وأشار إلى أن المحاصرين فيها محرومون من الطعام والماء والدواء، متهمًا الروس بـ”رفض” إقامة ممرات إنسانية.

وجاءت تصريحات زيلينسكي في الوقت الذي طلبت وزارة الدفاع الروسية من المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للمعادن إيقاف القتال الأحد عند الساعة السادسة بتوقيت موسكو (03:00 بتوقيت غرينتش) وإخلاء المبنى قبل الساعة 13:00 (10:00 بتوقيت غرينتش).

وأكدت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تلغرام أن “جميع من يتخلون عن أسلحتهم سيتم ضمان إنقاذ حياتهم”، مشددة على أنها “فرصتهم الوحيدة”.

وسيشكل استيلاء روسيا على هذه المدينة انتصارًا مهمًّا لموسكو، لأنه سيسمح لها بتعزيز مكاسبها في المنطقة الساحلية المطلة على بحر آزوف من خلال ربط إقليم دونباس -التي يسيطر موالون لها على جزء منه- بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

