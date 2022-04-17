روسيا تنذر آخر المدافعين عن ماريوبول وقصف مصنع أسلحة قرب كييف ومنحة أوربية إضافية لأوكرانيا

وجّهت روسيا، اليوم الأحد، إنذارًا نهائيًّا لآخر المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول مطالبة إياهم بإلقاء سلاحهم وإخلاء الميناء الاستراتيجي في جنوب شرقي أوكرانيا الذي سيشكل الاستيلاء عليه انتصارًا مهمًّا لموسكو.

وأعلنت القوات الروسية أيضًا أنها قصفت، الأحد، مصنعًا جديدًا للأسلحة بالقرب من كييف لليوم الثالث على التوالي بعدما هددت بتكثيف الضربات ضد العاصمة الأوكرانية ردًّا على تدمير سفينة قيادة أسطولها في البحر الأسود. كما استمر قصف المناطق السكنية والحصار الجزئي لمدينة خاركيف.

وأعلن الاتحاد الأوربي اليوم تقديم 50 مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا لشراء سلع إنسانية، وأوضح في بيان أنه من المنتظر تخصيص 45 مليون يورو من هذه الأموال لأوكرانيا بينما ستذهب 5 ملايين يورو المتبقية إلى مولدوفا المجاورة لأوكرانيا.

За Ізюм, за Маріуполь і всі інші міста й громади України, які російська армія відкинула на 80 років назад. У той страшний час, про який усі й завжди у світі говорили: «Ніколи знову». pic.twitter.com/LfVwf6pTPK — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2022

ماريوبول والإنذار الأخير

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني، الأحد، إن القوات الروسية مستمرة في شن هجمات جوية على ماريوبول بينما يُشتبه في أن كتائب البحرية الروسية ” تستعد لعملية يقوم بها المظليون” للهبوط في المدينة. وتقول القوات الروسية إنها سيطرت على المدينة بشكل شبه كامل بعد قتال عنيف باستثناء جيب للمقاومة.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، الوضع في ماريوبول بأنه “خطير وغير إنساني”، واتهم روسيا بأنها “تحاول عمدًا تدمير أي شخص في ماريوبول”، داعيًا الغرب إلى تزويد كييف “فورًا” بالأسلحة الثقيلة التي يطلبها منذ أسابيع لـ”رفع الحصار” عن المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها 441 ألف شخص قبل الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/شباط الماضي.

قبل ذلك، هدد الرئيس الأوكراني بإيقاف محادثات السلام مع موسكو إذا “تمت تصفية” آخر الجنود الأوكرانيين في ماريوبول، وأشار إلى أن المحاصرين فيها محرومون من الطعام والماء والدواء، متهمًا الروس بـ”رفض” إقامة ممرات إنسانية.

Україна потребує пришвидшення постачання різних видів озброєння від країн-партнерів, адже від цього залежать життя українців і подальший успіх нашої держави у боротьбі з агресором. Про це сказав Президент в інтерв’ю представникам 🇺🇦 ЗМІ. Подробиці: https://t.co/dyMgbSLYTD pic.twitter.com/HC2jBL8Xcg — Офіс Президента (@APUkraine) April 16, 2022

وجاءت تصريحات زيلينسكي في الوقت الذي طلبت وزارة الدفاع الروسية من المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للمعادن إيقاف القتال الأحد عند الساعة السادسة بتوقيت موسكو (03:00 بتوقيت غرينتش) وإخلاء المبنى قبل الساعة 13:00 (10:00 بتوقيت غرينتش).

وأكدت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تلغرام أن “جميع من يتخلون عن أسلحتهم سيتم ضمان إنقاذ حياتهم”، مشددة على أنها “فرصتهم الوحيدة”.

وسيشكل استيلاء روسيا على هذه المدينة انتصارًا مهمًّا لموسكو، لأنه سيسمح لها بتعزيز مكاسبها في المنطقة الساحلية المطلة على بحر آزوف من خلال ربط إقليم دونباس -التي يسيطر موالون لها على جزء منه- بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

For Izyum, for Mariupol and all other cities and communities of Ukraine, which the Russian army has pulled back in time for 80 years. To that terrible period, about which everyone in the world has always said: "Never again." pic.twitter.com/k9ilsMfBvv — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2022

مدنيون جائعون

قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن أكثر من 100 ألف مدني باتوا على حافة مجاعة في ماريوبول التي تفتقر إلى المياه ومصادر التدفئة أيضًا.

وبشأن الخسائر البشرية، قال زيلينسكي إنها “قد تكون في ماريوبول أكبر بعشرة أضعاف من تلك التي سُجّلت في بوروديانكا” المنطقة الواقعة بالقرب من كييف التي دُمّرت في القصف وشهدت انتهاكات مفترضة أثناء احتلالها.

من جهتها، طالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، الأحد، بفتح طريق لإجلاء الجنود الجرحى من ماريوبول. في الوقت نفسه، أعلنت تعليق الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من شرقي أوكرانيا في غياب اتفاق مع الجيش الروسي على وقف لإطلاق النار.

Irpin, like many other Ukrainian cities, like Aleppo before, was kissed by the russian world.

Kiss of death.

Photo by Misha Djos pic.twitter.com/WMUgx8uKg6 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 16, 2022

قصف مصنع أسلحة في كييف

وفي منطقة كييف، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنها أطلقت صواريخ عالية الدقة على مصنع ذخيرة بالقرب من بروفاري. وقال رئيس بلدية بروفاري إيغور سابويكو إن القصف أصاب “جزءًا من البنية التحتية” في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ووجّه الجيش الروسي صواريخه مجددًا إلى مدينة كييف التي شهدت بعض التهدئة مؤخرًا، ردًّا على خسارة السفينة الحربية موسكفا في البحر الأسود.

وقالت السلطات المحلية إن القوات الروسية قصفت -السبت أيضًا- مصفاة للنفط في شرقي أوكرانيا، تبعد أربعة كيلومترات عن ليسيتشانسك القريبة جدًّا من خط المواجهة.

وقالت أوكرانيا إنها دمرت أربعة صواريخ كروز أطلقتها صباح السبت على منطقة لفيف (غرب) طائرات روسية أقلعت من بيلاروسيا المجاورة. في المقابل، أكدت روسيا أن دفاعاتها أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية في منطقة أوديسا (جنوب) كانت تنقل دفعة كبيرة من الأسلحة التي قدمتها دول غربية إلى أوكرانيا.

🇷🇺 📹 Нанесение огневого поражения военной технике и объектам ВСУ экипажами ударных вертолетов Ми-28н ВКС России ➡ https://t.co/WChSeKprnI pic.twitter.com/VUl5DWVIDe — Минобороны России (@mod_russia) April 17, 2022

تدمير مطبخ لمتطوعين في خاركيف

عندما حدث القصف تمامًا، كانت رائحة خميرة وخبز تفوح في الجو وسط خاركيف -ثاني كبرى المدن في أوكرانيا- التي تتعرض يوميًّا لقصف الجيش الروسي.

في هذه المرة أشعل الصاروخ النيران في عدد من المباني بوسط المدينة، ودمر مطبخًا كان يقدم وجبات مجانية لسكان هذه البلدة الواقعة في شمال شرقي البلاد.

ومن شدة الانفجار تطايرت أرغفة الخبز إلى الشارع، وتبللت بسرعة بماء خراطيم رجال الإطفاء الذين حضروا لإخماد النيران التي اجتاحت المبنى.

وقُتل شخصان وأصيب 18 آخرون بجروح في الضربة الروسية، وفق السلطات المحلية. وتسببت قوة الضربة في اقتلاع السقف بينما سقطت الألواح الجدارية على الأرض.

🇷🇺Russian Armed Forces units movement through Kharkov Region's settlements liberated from Ukrainian nationalist armed formations. pic.twitter.com/NFWt4Oskbo — Минобороны России (@mod_russia) April 16, 2022

وكانت خاركيف واحدة من المدن الواقعة في مرمى نيران الجيش الروسي منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيسحب قواته من منطقة العاصمة كييف للتركيز على شرقي أوكرانيا.

وعلى بعد 21 كيلومترًا من الحدود مع روسيا، تعرضت المدينة لقصف مكثف لعدة أيام. وقُتل 10 أشخاص وأصيب 35 آخرون، الجمعة، في هجوم روسي على منطقة سكنية في المدينة.

وكان حاكم المنطقة أوليغ سينيجوبوف قد أعلن قبل يوم مقتل 503 مدنيين بينهم 24 طفلًا في منطقة خاركيف منذ بدء الغزو الروسي.