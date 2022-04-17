حبس منزلي للأقل من 10 سنوات.. إسرائيل تعتقل أكثر من 200 طفل فلسطيني (فيديو)

قال قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 5400 فلسطيني بينهم 160 طفلًا، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 عامًا.

وأضاف أبو بكر في لقاء مع الجزيرة مباشر أن قسمًا من هؤلاء الأطفال صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد طويلة تتراوح بين 10 و15 عامًا.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أنه بالإضافة إلى الأسرى داخل سجون الاحتلال، فإنه يفرض ما يسمى بـ”الحبس المنزلي” على الأطفال أقل من 10 سنوات لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وأشار إلى أن هناك 60 طفلًا في القدس الشرقية المحتلة قيد “الحبس المنزلي”، وأن من بين هؤلاء الأطفال من تصل أعمارهم إلى 8 سنوات.

وقال أبو بكر إن هناك 32 امرأة فلسطينية من بين الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وذكر أن الاحتلال اعتقل 500 أسير تقريبًا خلال الليلة الماضية، من بينهم 400 من سكان القدس المحتلة.

وأضاف أن الاحتلال أجبر عددًا كبيرًا ممن اعتقلهم على توقيع وثيقة بالخروج من القدس لمدة أسبوعين لسكان المدينة، ووثيقة بالبقاء خارج القدس لمن يسكنون خارجها.

وبدأت قوات الاحتلال الانسحاب من باحات المسجد الأقصى المبارك، وأعادت فتح أبواب المصلى القبلي ومصلى قبة الصخرة بعد محاصرة المعتكفين داخله منذ صلاة الفجر، وفشلها في إخلائهم، بينما باشر المرابطون تنظيف المسجد المبارك.

جاء ذلك بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال للحرم القدسي، وتوفير الحماية لمئات المستوطنين الذين استباحوا الأقصى للاحتفال بما يسمى “عيد الفصح اليهودي”، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم.

ويتزامن هذا مع “يوم الأسير الفلسطيني”، الذي يوافق السابع عشر من أبريل/نيسان كل عام تضامنًا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.