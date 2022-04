إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ (فيديو)

أقلعت، اليوم الأحد، أول رحلة طيران مباشرة بين مدينة تل أبيب في إسرائيل ومنتجع شرم الشيخ المصري، وفق ما أكدت شركة الطيران الإسرائيلية “العال”.

وقالت الشركة في بيان إن الرحلة 5193 أقلعت من مطار بن غوريون بعد السابعة صباحًا بتوقيت غرينتش بقليل.

ويأتي إطلاق هذه الرحلات بعد زيارتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مصر قابل خلالهما الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت قناة “كان” العربية إن هناك توقعات إسرائيلية ومصرية بارتفاع الطلب على خط الطيران المباشر، وخاصة خلال عطلة “عيد الفصح” اليهودي (15-22 أبريل/نيسان).

The first direct flight between Israel and Egypt’s Red Sea resort of Sharm el-Sheikh since the two countries agreed to launch the flights, has just landed 🇮🇱🇪🇬

📸El Al

pic.twitter.com/u8z8VWrMWr

— Yonatan Gonen (@GonenYonatan) April 17, 2022