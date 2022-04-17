إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ (فيديو)

أقلعت، اليوم الأحد، أول رحلة طيران مباشرة بين مدينة تل أبيب في إسرائيل ومنتجع شرم الشيخ المصري، وفق ما أكدت شركة الطيران الإسرائيلية “العال”.

وقالت الشركة في بيان إن الرحلة 5193 أقلعت من مطار بن غوريون بعد السابعة صباحًا بتوقيت غرينتش بقليل.

ويأتي إطلاق هذه الرحلات بعد زيارتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مصر قابل خلالهما الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت قناة “كان” العربية إن هناك توقعات إسرائيلية ومصرية بارتفاع الطلب على خط الطيران المباشر، وخاصة خلال عطلة “عيد الفصح” اليهودي (15-22 أبريل/نيسان).

The first direct flight between Israel and Egypt’s Red Sea resort of Sharm el-Sheikh since the two countries agreed to launch the flights, has just landed 🇮🇱🇪🇬 📸El Al

pic.twitter.com/u8z8VWrMWr — Yonatan Gonen (@GonenYonatan) April 17, 2022

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هبطت طائرة تحمل شعار الناقل الرسمي “مصر للطيران” في رحلة وصفت بأنها “تاريخية”.

وتعود الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والقاهرة إلى سنوات طويلة ماضية.

وكانت مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع الدولة العبرية في 1979، أعقبه إطلاق رحلات جوية مباشرة بينهما. وتم تأسيس شركة طيران سيناء التابعة لمصر للطيران بشكل خاص لتسيير الرحلات بين البلدين.

טיסה מסחרית ראשונה של חברת התעופה הלאומית של מצרים, איג'יפטאייר, נחתה בישראל. החברה תפעיל החל מהיום ארבע טיסות בשבוע בין נתב"ג לקהיר@sharonidan pic.twitter.com/5cFTesTA89 — כאן חדשות (@kann_news) October 3, 2021

وبينما تتواصل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، دعا الفرع المصري لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات -التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية- إلى مقاطعة مهرجانَي الموسيقى “غراوند” و”نابيا” اللذين ينطلقان اليوم الأحد من سيناء.