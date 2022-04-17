آلاف الإسرائيليين يتوافدون إلى معبر طابا لقضاء عطلة عيد الفصح في سيناء (فيديو)

شهد معبر طابا الحدودي زحامًا كبيرًا على الجانب الإسرائيلي منه، صباح الأحد، بالتزامن مع عطلة عيد الفصح اليهودي الذي بدأ الجمعة، ويستمر أسبوعًا.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية إن المعبر شهد زحامًا بعد توافد مئات الإسرائيليين على سيناء، وأوضحت أنه من المتوقع مرور أكثر من 5 آلاف إسرائيلي، اليوم، إلى سيناء لقضاء عطلة عيد الفصح.

وقالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في تغريدة “في حدث مؤثر وتاريخي، أقلعت صباح اليوم الأحد أول رحلة طيران مباشر من تل أبيب إلى شرم الشيخ، ولوحظ ازدحام كبير على معبر طابا حيث يتوجه خلال هذا الأسبوع آلاف السياح الإسرائيليين إلى شرم الشيخ وطابا، ومن المتوقع أن يمر عبر المعبر اليوم ما يقارب 5000 سائح”.

في حدث مؤثر وتاريخي، أقلعت صباح اليوم الاحد، اول رحلة طيران مباشر من #تل_ابيب الى #شرم_الشيخ، كما ولوحظ إزدحام كبير على معبر #طابا حيث يتوجه، خلال هذا الاسبوع، الاف السياح الاسرائيليين الى شرم الشيخ وطابا ومن المتوقع ان يمر عبر المعبر اليوم ما يقارب ٥٠٠٠ سائح #اسرائيل #مصر pic.twitter.com/AnCCgZxdaQ — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) April 17, 2022

وتشهد مدينة طابا المصرية (تبعد 350 كيلومترًا من تل أبيب)، الأحد، مهرجانيْن موسيقييْن (غراوند/ نابيا) يُنظمهما إسرائيليون بالتزامن مع عطلة عيد الفصح اليهودي.

ويتزامن توقيت المهرجانين مع إحياء مصر ذكرى “تحرير سيناء” التي احتلتها إسرائيل من 5 يونيو/حزيران 1967 إلى 25 أبريل/نيسان 1982.

وفي السياق، أقلعت أول رحلة طيران إسرائيلية مباشرة تابعة لشركة العال، الأحد، إلى مطار شرم الشيخ الدولي في مصر.

وقالت الشركة الإسرائيلية في بيان نشرته على تويتر “نحن سعداء ومتحمسون لإطلاق الرحلة التجارية الأولى لشرم الشيخ”.

وأضافت “بمناسبة الإقلاع التاريخي، أقيمت مراسم احتفالية لافتتاح خط صن دور التابع لـ(العال) قبل صعود الركاب إلى الطائرة، حيث تم قص شريط الدخول للطائرة والترحيب بالركاب”.

טיסה מסחרית ראשונה של חברת התעופה הלאומית של מצרים, איג'יפטאייר, נחתה בישראל. החברה תפעיל החל מהיום ארבע טיסות בשבוע בין נתב"ג לקהיר@sharonidan pic.twitter.com/5cFTesTA89 — כאן חדשות (@kann_news) October 3, 2021

وقالت قناة كان الإسرائيلية الرسمية إن شركتي أركياع ويسرائير الإسرائيليتين ستطلقان في وقت لاحق، الأحد، رحلاتهما المباشرة إلى شرم الشيخ، لافتة إلى أن شركات مصرية ستطلق أيضًا رحلاتها على الخط نفسه.

وأضافت “تستغرق الرحلة نحو ساعة، وسيُسمح للشركات مبدئيًا بتشغيل 9 رحلات أسبوعيًا”.

والأربعاء الماضي، دعا الفرع المصري لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية عبر منصة تويتر إلى مقاطعة فندق توليب في طابا الذي اختاره منظمو مهرجان (نابيا) لاستضافة المهرجان.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قال الفندق إنه لن يستضيف أي حدث.

وفي 2019، قبل ظهور جائحة كوفيد-19، سافر أكثر من 700 ألف سائح إسرائيلي إلى مصر وفق السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وبشكل أساس إلى المنتجعات الساحلية ومنتجعات الغوص في سيناء التي تستضيفهم بأسعار منافسة لمنتجعات إيلات على الجانب الآخر من الحدود.

وكانت مصر وإسرائيل اتفقتا في مارس/آذار الماضي على تدشين خط طيران مباشر بين مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب (وسط)، ومطار شرم الشيخ المصري.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كان نفتالي بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور مصر منذ 10 سنوات، قبل أن يعود إليها في مارس/آذار المنقضي.

وكانت مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل في 1979، أعقبه إطلاق رحلات جوية مباشرة بينهما، وأسست شركة طيران سيناء التابعة لمصر للطيران بشكل خاص لتسيير الرحلات بين البلدين.